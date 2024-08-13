Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Susan Sameh Yakin Menikah dengan Khalid Atamimi Meski Baru Kenal Beberapa Bulan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |05:05 WIB
Susan Sameh Yakin Menikah dengan Khalid Atamimi Meski Baru Kenal Beberapa Bulan
Susan Sameh Yakin Menikah dengan Khalid Atamimi Meski Baru Kenal Beberapa Bulan (Foto: Instagram/susansameeh)
JAKARTA - Susan Sameh membagikan kisah perjalanan cintanya dengan sang suami, Khalid Atamimi. Sebelumnya Susan Sameh diketahui cukup tertutup soal kisah asmaranya, terlebih setelah sempat dua kali gagal menikah beberapa waktu lalu.

Kini setelah resmi menikah, Susan Sameh pun mengungkapkan awal perkenalannya dengan pria yang berprofesi sebagai pelatih sepak bola di Jerman tersebut.

"Ya alhamdulillah kita jodoh enggak ada yang tahu," kata Susan Sameh di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Senin, 12 Agustus 2024 malam.

(Foto: Ayu/ Utami/Okezone)
Susan Sameh Yakin Menikah dengan Khalid Atamimi Meski Baru Kenal Beberapa Bulan (Foto: Ayu/ Utami/Okezone)


Terungkap bahwa Susan Sameh baru kenal beberapa bulan saja hingga akhirnya mantap menikah. Bahkan Susan mengaku tidak ada masa pacaran dengan Khalid Atamimi.

"Aku kenal juga baru kayaknya. Sekian bulan lah, kita nggak ada pacaran juga," ungkap Susan Sameh.

Menurutnya, kepribadian Khalid banyak yang dengannya. Sehingga tak perlu waktu lama bagi Susan Sameh untuk melangkah ke jenjang pernikahan.


"Kayak kenal langsung ngerasa sama-sama cocok alhamdulillah," terang Susan Sameh.

Salah satu pertimbangan yang membuat Susan Sameh yakin menikah dengan Khalid Atamimi yakni, ketika ia langsung dikenalkan kepada keluarga Khalid Atamimi.

 

Halaman:
1 2
