Alasan Susan Sameh Sempat Rahasiakan Pernikahannya dengan Khalid Atamimi: Takut Ain

JAKARTA - Susan Sameh telah resmi menikah dengan Khalid Atamimi di Malang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Kabar pernikahan itu sukses membuat publik heboh, lantaran selama ini Susan Sameh tidak pernah mengumbar soal persiapan pernikahannya.



Terkini, Susan Sameh pun mengungkapkan alasan terkesan merahasiakan soal pernikahannya.

(Foto: Instagram/susansameeh)



"Alasannya karena ingin, takut karena ain ya," ungkap Susan Sameh di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Senin, 12 Agustus 2024 malam.



Oleh sebab itu, Susan Sameh tidak terlalu gembar gembor di media sosial. Hanya teman-teman dekatnya saja yang mengetahuinya.



"Kan zaman sekarang kita nggak tahu ya, ada orang yang beneran suka, mendoakan yang baik, atau apa," jelas Susan Sameh.



"Jadi lebih yang ya sudah aku ada niat baik, mau ibadah, lebih bener bener berdoa khusyuk dulu deh, kalau sudah berjalan lancar, terkabulkan, akhirnya aku posting," lanjutnya.



Perempuan 27 tahun itu tak menampik bahwa ia merasa gugup saat membahas soal pernikahannya. Sebab ini merupakan pertama kalinya ia membahas momen pernikahannya setelah resmi jadi istri Khalid Atamimi.