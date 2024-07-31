Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Diundang ke Pernikahan Susan Sameh, Billy Syahputra Bakal Kirim Kado

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |10:35 WIB
Tak Diundang ke Pernikahan Susan Sameh, Billy Syahputra Bakal Kirim Kado
Tak Diundang ke Pernikahan Susan Sameh, Billy Syahputra Bakal Kirim Kado (Foto: Instagram/bilsky16)
A
A
A

JAKARTA - Susan Sameh baru saja menikah pada 27 Juli 2024 lalu dengan pria bernama Khalid Atamimi. Kabar pernikahannya pun cukup mengagetkan, mengingat usai hubungan asmaranya dengan Fajar Alfian kandas, Susan sama sekali tak pernah terdengar memiliki kekasih.

Mendengar kabar mantan kekasihnya menikah, Billy Syahputra pun turut berbahagia. Adik mendiang Olga Syahputra ini bahkan ikut mendoakan yang terbaik untuk pernikahan sang mantan.

"Yang pasti berbahagialah. Doain yang terbaik semoga menjadi keluarga yang samawa," ujar Billy saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Tak Diundang ke Pernikahan Susan Sameh, Billy Syahputra Bakal Kirim Kado (Foto: Instagram)


Billy Syahputra sendiri mengaku tak diundang oleh Susan Sameh. Meski demikian dirinya tetap berniat untuk memberi kado ketika Susan Sameh sudah dikaruniai anak.

"Kalau ada undangan sih nggak diundang. Kalaupun diundang, bentrok juga sama acara pembukaan tempat makan gue," ungkapnya.

"Kirim kado insyaallah nyusul lah, tapi pasti kan kado apa sih, nanti kalau sudah lahiran kasih stroller," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
