HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Susan Sameh, Artis yang Baru Dinikahi Khalid Attamimi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |21:45 WIB
Biodata dan Agama Susan Sameh, Artis yang Baru Dinikahi Khalid Attamimi
Biodata dan Agama Susan Sameh, Artis yang Baru Dinikahi Khalid Attamimi (Foto: Instagram/susansameeh)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Susan Sameh, artis yang baru saja resmi menikah. Diketahui, Susan Sameh resmi dinikahi oleh kekasih hatinya yang bernama Khalid Attamimi pada Sabtu, 27 Juli 2024 di Malang, Jawa Timur.

Susan sendiri diketahui cukup tertutup soal hubungan asmaranya dengan Khalid. Terlebih usai putus dari Fajar Alfian pada 2022, Susan sama sekali tak pernah terdengar memiliki kekasih. Sampai akhirnya, dia pun mengumumkan telah dilamar dan akhirnya resmi menikah dengan Khalid.

Berikut, biodata dan agama Susan Sameh.

Biodata dan Agama Susan Sameh, Artis yang Baru Dinikahi Khalid Attamimi (Foto: Okezone)

Susan Sameh merupakan artis peran sekaligus presenter berusia 27 tahun. Lahir di Bandung, Jawa Barat pada 24 Februari 1997, dia merupakan anak bungsu dari pasangan Sameh Abd Elfatah yang berdarah Mesir dan Nancy Dbomb yang memiliki keturunan Tionghoa.

Susan sendiri merupakan adik dari pembalap Indonesia, Sabrina Sameh dan menganut agama Islam.

Susan Sameh sendiri dikenal lewat beberapa acara televisi dan juga FTV. sejak 2014 Hubungan asmaranya dengan Billy Syahputra yang terjalin pada 2016 lalu membuatnya semakin dikenal.

Selain main di beberapa FTV, Susan juga sempat menjadi pembawa acara di beberapa program televisi. Salah satu yang paling terkenal adalah Katakan Putus. Dia juga sempat memiliki dua single duet bertajuk Bucin bersama  Andovi da Lopez, Jovial da Lopez, Chandra Liow, serta Eka Gustiwana (2020), dan juga Life is Good duet dengan Rangga Nattra dan Michelle Sudarsono.

 

