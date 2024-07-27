Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Susan Sameh Menikah, Natasha Wilona hingga Indah Permatasari Jadi Bridesmaid

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |22:23 WIB
Susan Sameh Menikah, Natasha Wilona hingga Indah Permatasari Jadi <i>Bridesmaid</i>
Susan Sameh Menikah Natasha Wilona Jadi Bridesmaid. (Foto: Instagram/@susansameeh)
A
A
A

MALANG - Susan Sameh resmi menyandang status istri setelah dipinang Khalif Atamimi di Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (27/7/2024). Di hari bahagianya, sang aktris ditemani para sahabat.

Natasha Wilona mengatakan, dirinya menjadi bridesmaid bersama Indah Permatasari, Elina Joerg, dan Jihane Almira. Mereka tampil cantik dalam balutan dress abu-abu, sementara para groomsmen mengenakan kemeja putih.

Lewat Insta Story, Wilona mengunggah potret Susan Sameh dan Khalid yang duduk berdampingan di meja akad. Bersama foto itu, dia memberikan ucapan selamat untuk sang sahabat.

Melalui unggahan berbeda, Natasha Wilona menuliskan harapan dan doa terbaiknya untuk Susan Sameh. “Aku cuma bisa mendoakan yang terbaik buat kamu. Semoga selalu bahagia lahir dan batin, selalu dalam lindungan Tuhan. Love you,” katanya.

Pernikahan Susan Sameh tersebut diumumkan sendiri oleh sang aktris lewat unggahannya di Instagram. Dalam postingannya, sang aktris membagikan foto dirinya dan sang suami memamerkan buka nikah. 

Halaman:
1 2
