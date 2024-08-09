Sinopsis Film Arsenal, Ikatan Keluarga di Dunia Kriminal

JAKARTA - Sinopsis film Arsenal akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Arsenal adalah film thriller aksi Amerika tahun 2017 yang dirilis langsung ke video. Film ini disutradarai oleh Steven C. Miller dan ditulis oleh Jason Mosberg.

Film ini dibintangi oleh Adrian Grenier, John Cusack, Nicolas Cage (yang kembali memerankan karakternya dari film Deadfall tahun 1993), dan Johnathon Schaech. Film ini dirilis pada 6 Januari 2017 oleh Lionsgate Premiere.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 3% dari 30 ulasan kritikus bersifat positif, dengan peringkat rata-rata 2,2/10.

Sinopsis Film Arsenal

Mikey dan adiknya, JP, tumbuh besar di jalanan dengan kejahatan, baseball, dan ikatan saudara yang saling menjaga. Mikey melindungi JP ketika dia tanpa sengaja menyaksikan pamannya, Rich, yang bunuh diri dengan senapan. Mikey juga menyaksikan Eddie menyiksa dan membunuh seseorang yang telah mengkhianatinya di belakang Video Arcade. Tak lama kemudian, Mikey memberikan pekerjaannya memotong rumput kepada JP.

Dua puluh tiga tahun kemudian, saat mereka sudah dewasa, Mikey baru saja keluar dari penjara sementara JP menjalankan perusahaan konstruksi yang sukses. Sal, seorang detektif yang juga teman JP, memperingatkannya bahwa Mikey terlibat dalam narkoba.

Keluarga mereka merayakan piknik 4 Juli bersama, di mana keluarga Mikey yang terdiri dari istrinya, Vicki, dan putrinya, Alexis, tampak tidak harmonis, sementara JP dan keluarganya terlihat sebagai keluarga Amerika yang "normal." JP pernah meminjamkan Mikey $10.000 untuk kawat gigi putrinya, tetapi Mikey malah menggunakan uang itu untuk membeli narkoba dengan harapan mendapat untung cepat. Namun, narkoba itu dicuri, dengan Rusty sebagai tersangka utama. Akibatnya, Mikey kehilangan narkoba dan uangnya.

Eddie King, seorang bos mafia licik, bertemu dengan Mikey di klub dan mereka memutuskan untuk merekayasa penculikan Mikey. Eddie kemudian menghubungi JP dan meminta tebusan sebesar $350.000 untuk membebaskan Mikey. Mikey dipukuli, dan foto-fotonya dikirimkan ke JP.