Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Arsenal, Ikatan Keluarga di Dunia Kriminal

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |21:24 WIB
Sinopsis Film Arsenal, Ikatan Keluarga di Dunia Kriminal
Sinopsis Film Arsenal
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Arsenal akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Arsenal adalah film thriller aksi Amerika tahun 2017 yang dirilis langsung ke video. Film ini disutradarai oleh Steven C. Miller dan ditulis oleh Jason Mosberg. 

Film ini dibintangi oleh Adrian Grenier, John Cusack, Nicolas Cage (yang kembali memerankan karakternya dari film Deadfall tahun 1993), dan Johnathon Schaech. Film ini dirilis pada 6 Januari 2017 oleh Lionsgate Premiere.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 3% dari 30 ulasan kritikus bersifat positif, dengan peringkat rata-rata 2,2/10.

Sinopsis Film Arsenal
Sinopsis Film Arsenal

Sinopsis Film Arsenal

Mikey dan adiknya, JP, tumbuh besar di jalanan dengan kejahatan, baseball, dan ikatan saudara yang saling menjaga. Mikey melindungi JP ketika dia tanpa sengaja menyaksikan pamannya, Rich, yang bunuh diri dengan senapan. Mikey juga menyaksikan Eddie menyiksa dan membunuh seseorang yang telah mengkhianatinya di belakang Video Arcade. Tak lama kemudian, Mikey memberikan pekerjaannya memotong rumput kepada JP.

Dua puluh tiga tahun kemudian, saat mereka sudah dewasa, Mikey baru saja keluar dari penjara sementara JP menjalankan perusahaan konstruksi yang sukses. Sal, seorang detektif yang juga teman JP, memperingatkannya bahwa Mikey terlibat dalam narkoba.

Keluarga mereka merayakan piknik 4 Juli bersama, di mana keluarga Mikey yang terdiri dari istrinya, Vicki, dan putrinya, Alexis, tampak tidak harmonis, sementara JP dan keluarganya terlihat sebagai keluarga Amerika yang "normal." JP pernah meminjamkan Mikey $10.000 untuk kawat gigi putrinya, tetapi Mikey malah menggunakan uang itu untuk membeli narkoba dengan harapan mendapat untung cepat. Namun, narkoba itu dicuri, dengan Rusty sebagai tersangka utama. Akibatnya, Mikey kehilangan narkoba dan uangnya.

Eddie King, seorang bos mafia licik, bertemu dengan Mikey di klub dan mereka memutuskan untuk merekayasa penculikan Mikey. Eddie kemudian menghubungi JP dan meminta tebusan sebesar $350.000 untuk membebaskan Mikey. Mikey dipukuli, dan foto-fotonya dikirimkan ke JP.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement