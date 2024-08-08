Sinopsis Film Furious 7, Kejar-kejaran Menghalau Terorisme

JAKARTA - Sinopsis film Furious 7 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Furious 7 adalah film aksi tahun 2015 yang disutradarai oleh James Wan dan ditulis oleh Chris Morgan. Film ini merupakan sekuel dari Fast & Furious 6 (2013) dan The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006), serta merupakan film ketujuh dalam waralaba Fast & Furious.

Film ini dibintangi oleh sejumlah aktor terkenal, termasuk Vin Diesel, Paul Walker (dalam peran terakhirnya), Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Djimon Hounsou, Kurt Russell, dan Jason Statham.

Dalam film ini, Dominic Toretto (Diesel), Brian O'Conner (Walker), dan tim mereka direkrut oleh pemimpin operasi rahasia, Mr. Nobody (Russell), untuk mencegah teroris Mose Jakande (Hounsou) mendapatkan program peretasan. Sementara itu, Deckard Shaw (Statham), seorang mantan tentara pasukan khusus yang ingin membalas dendam atas adiknya yang koma, mengancam keselamatan tim.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan 81% dengan skor rata-rata 7,70/10, berdasarkan 281 ulasan, film dengan peringkat tertinggi dalam waralaba tersebut hingga saat ini.

Sinopsis film Furious 7

Setelah mengalahkan Owen Shaw dan mendapatkan pengampunan atas kejahatan masa lalu mereka, Dominic Toretto, Brian O'Conner, dan tim mereka kembali ke AS untuk menjalani kehidupan normal. Dom berusaha membantu Letty Ortiz untuk mengembalikan ingatannya, sementara Brian mulai terbiasa dengan kehidupannya sebagai seorang ayah.

Sementara itu, Deckard Shaw, kakak Owen, membobol rumah sakit di London tempat Owen dirawat dalam kondisi koma dan bersumpah untuk membalas dendam. Deckard juga membobol kantor lapangan DSS di Los Angeles untuk mencuri profil kru Dom, dan bertarung dengan Agen DSS Luke Hobbs sebelum melarikan diri dan meledakkan bom yang melukai Hobbs dengan parah. Dom kemudian mengetahui dari adiknya, Mia, bahwa dia hamil lagi dan meyakinkan Mia untuk memberi tahu Brian. Namun, bom surat yang dikirim oleh Deckard, yang tampaknya telah membunuh Han Lue di Tokyo, meledak dan menghancurkan rumah keluarga Toretto.

Dom bertemu Hobbs dan mengetahui tentang Deckard sebelum pergi ke Tokyo untuk mengambil jenazah Han dan mendapatkan barang-barang yang ditemukan di lokasi kecelakaan dari Sean Boswell. Saat Dom, Brian, Tej Parker, dan Roman Pearce berduka atas kematian Han dan Gisele Yashar di pemakaman Han di Los Angeles, Dom melihat Deckard mengawasi mereka dan mengkonfrontasinya di terowongan bawah tanah. Namun, Deckard melarikan diri ketika tim operasi rahasia yang dipimpin oleh agen pemerintah Mr. Nobody tiba. Mr. Nobody mengatakan kepada Dom bahwa dia akan membantu mereka menghentikan Deckard jika Dom membantunya mengambil God's Eye, sebuah program komputer yang mampu melacak seseorang menggunakan segala sesuatu di jaringan digital, dan menyelamatkan penciptanya, Ramsey, dari teroris Nigeria Mose Jakande.

Tim mereka meluncur dengan mobil modifikasi off-road mereka di atas Pegunungan Kaukasus di Azerbaijan, menyerang konvoi Jakande, dan menyelamatkan Ramsey. Mereka kemudian pergi ke Menara Etihad di Abu Dhabi dan mencuri flash drive yang berisi chip God's Eye dari seorang miliarder yang disembunyikan dalam Lykan HyperSport. Dengan God's Eye yang aman, Dom, Brian, Nobody, dan timnya menggunakannya untuk memburu Deckard di sebuah pabrik tua, tetapi mereka disergap oleh Jakande dan anak buahnya, yang telah bersekutu dengan Deckard, dan terpaksa melarikan diri saat Jakande mendapatkan God's Eye.