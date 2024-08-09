Sinopsis Film 12 Strong, Pasukan Khusus AS di Perang Afghanistan

JAKARTA - Sinopsis film 12 Strong akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. 12 Strong adalah film aksi-perang Amerika tahun 2018 yang disutradarai oleh Nicolai Fuglsig dan ditulis oleh Ted Tally dan Peter Craig.

Film ini diadaptasi dari buku non-fiksi karya Doug Stanton, Horse Soldiers, yang menceritakan kisah Pasukan Khusus Angkatan Darat AS yang dikirim ke Afghanistan segera setelah serangan 11 September dan hingga jatuhnya Mazar-i-Sharif. Film ini dibintangi oleh Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Navid Negahban, Trevante Rhodes, Geoff Stults, Thad Luckinbill, Ben O'Toole, William Fichtner, dan Rob Riggle.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan 50% berdasarkan 173 ulasan, dan peringkat rata-rata 5,5/10.

Sinopsis Film 12 Strong

Mitch Nelson, seorang kapten Angkatan Darat AS dengan Green Berets Operational Detachment Alpha (ODA) 595, sedang pindah ke rumah baru bersama istri dan putrinya pada 11 September 2001, setelah menerima tugas sebagai staf di bawah Letnan Kolonel Bowers. Ketika berita tentang serangan teroris yang menghancurkan hari itu tersebar, Nelson secara sukarela memimpin ODA 595 ke Afghanistan.

Bowers awalnya menolak, tetapi prajurit veteran CW5 Hal Spencer, yang sebelumnya dijadwalkan untuk pensiun, meyakinkan Bowers untuk memberikan Nelson kembali komando ODA 595, sekaligus menawarkan diri untuk ikut serta dalam penugasan tersebut. Setelah meninggalkan keluarga mereka, ODA 595 berangkat ke Uzbekistan pada 7 Oktober 2001.

Setelah diberi pengarahan dan dievaluasi oleh Kolonel Mulholland, Komandan Grup Pasukan Khusus ke-5, Nelson dan ODA 595 dipilih untuk bertempur bersama pemimpin Aliansi Utara, Abdul Rashid Dostum.

ODA 595 diam-diam diterjunkan di Afghanistan dengan menggunakan Boeing CH-47 Chinook yang diterbangkan oleh 160th SOAR pada 19 Oktober 2001. Mereka mendarat 40 mil di selatan Mazar-i-Sharif, kota terbesar keempat di negara itu dan benteng lama Taliban, tempat mereka bertemu Dostum. Enam dari 12 anggota, yang dipimpin oleh Nelson, pergi bersama Dostum ke pegunungan, sementara enam lainnya tetap di kamp yang diperkuat yang dijuluki "the Alamo" di bawah komando Spencer.

Dostum berusaha merebut kota di utara Afghanistan tersebut, sambil bertempur melawan pemimpin Taliban, Mullah Razzan, yang menguasai komunitas setempat dengan brutal di bawah hukum Syariah yang ketat, dan telah membunuh beberapa orang, termasuk keluarga Dostum. Meskipun awalnya sang panglima perang meragukan kemampuan Nelson, Nelson secara perlahan mendapatkan rasa hormat dari Dostum.

Namun, dalam salah satu pertempuran, Dostum membuat kesalahan taktis yang menyebabkan beberapa korban. Nelson menuduh Dostum bertindak ceroboh dengan nyawa anak buahnya dan menyembunyikan informasi penting, sementara Dostum membalas bahwa dia masih merasa bahwa Nelson dan AS tidak bersedia membayar harga potensial dari konflik ini. Dia memberitahu Nelson bahwa dia perlu menggunakan hati dan pikiran untuk "menjadi seorang pejuang" daripada sekadar seorang prajurit.