Vision+ dan VIU Rilis Paket Combo meVVah, Tersedia di Tokopedia

Paket Combo meVVah dari Vision+ dan VIU bisa dibeli di Tokopedia. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Vision+ dan VIU merilis paket Combo meVVah seharga Rp49.000 yang tersedia lewat aplikasi e-commerce Tokopedia, mulai 26 Februari 2024. Paket ini menawarkan bundling berlangganan Vision+ Premium Sports dan VIU Premium.

Paket Combo meVVah (Vision+ x Viu) menyediakan akses konten premium Vision+ seperti tayangan olahraga kelas dunia dari berbagai cabang olahraga, ribuan film, original series produksi Vision+, serial, dan channel TV nasional.

Tidak hanya itu, dengan membeli Combo meVVah, Anda juga bisa menikmati konten premium VIU termasuk ribuan film, drama Asia, reality show, VIU Original, dan drama lokal seperti Dear Jo dan Private Bodyguard yang bakal tayang pada 8 Maret 2024.

Paket Combo MeVVah tersedia di Tokopedia dalam menu menu 'Top-Up & Tagihan', lalu pilih Menu 'Streaming' dan pilih toko Vision+ atau VIU untuk membeli paket Combo meVVah (Vision+ x Viu).