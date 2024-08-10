SPECIAL REPORT: Karamnya 18 Tahun Pernikahan Andre Taulany

JAKARTA - Pada 7 Agustus 2024, Andre Taulany dikabarkan akan bercerai dari sang istri, Rien Wartia Trigina. Ternyata, permohonan talak cerai telah didaftarkan sang komedian di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, sejak 4 April silam.

Staf Humas PA Tigaraksa, Ummi Azma mengatakan, permohonanan cerai talak Andre terdaftar dengan nomor 1668/pdtg/2024/patigaraksa. Sidang mediasi pasangan ini digelar pada 30 Mei 2024 dan dinyatakan gagal.

Sejak didaftarkan, sidang cerai Andre Taulany dan Rien Artia Trigina sudah digelar sebanyak delapan kali. Terbaru, mereka menjalani sidang beragendakan pembuktian, pada 1 Agustus silam.

Keputusan bintang Lapor Pak! tersebut untuk bercerai memang cukup disayangkan publik mengingat usia pernikahan mereka sudah 18 tahun. Namun Novio Manurung mengungkapkan, bercerai adalah keputusan terbaik untuk keduanya.

“Klien kami mengatakan, mereka memang sudah lama tidak akur. Ya, pernikahan mereka sering diwarnai percekcokan lah,” ujar Manurung kepada awak media di Tangerang, Banten, pada 8 Agustus 2024.

Mengamini pernyataan sang kuasa hukum, Andre Taulany mengatakan, keputusan bercerai merupakan keinginan kedua belah pihak. Dia dan sang istri sudah membahas hal tersebut setahun terakhir.

“Kami berusaha memperbaiki semuanya, tapi sudah tidak bisa. Jadi, bercerai adalah keputusan yang terbaik untuk saya dan istri,” kata Andre Taulany.

Sang komedian mengaku, akhirnya mantap bercerai setelah mendapat lampu hijau dari ketiga anak mereka yang sudah mulai dewasa. Andre bersyukur, anak-anaknya mendukung keputusannya untuk bercerai.

“Anak-anak sih mendukung saya dan istri kalau memang mau pisah. Mereka sudah dewasa, jadi sudah bisa memahami apa yang terjadi. Jadi, saya tegaskan lagi, bercerai bukan keputusan sepihak tapi bersama-sama.”