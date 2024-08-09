Hard Gumay Sebut Andre Taulany akan Dekat dengan Artis Perempuan Usai Cerai dari Erin

Hard Gumay Sebut Andre Taulany akan Dekat dengan Artis Perempuan Usai Cerai dari Erin (Foto: Instagram/andreastaulany)

JAKARTA - Hard Gumay turut memprediksi kehidupan Andre Taulany ke depan, pascaresmi cerai dari sang istri, Rien Wartia Trigina alias Erin. Dalam sebuah acara di stasiun televisi, pria yang akrab disapa Gumay ini mengatakan bahwa nantinya sahabat Sule itu akan diterpa kembali oleh kabar yang tak kalah menggegerkan dari perceraiannya.

Menurut penerawannya, Gumay menyebut jika usai cerai nanti Andre anak dekat dengan seorang artis yang memiliki usia lebih muda.



"Yang jelas saya mau menyampaikan setelah ini (cerai) Andre akan ramai di media," ujar Hard Gumay.

Hard Gumay Sebut Andre Taulany akan Dekat dengan Artis Perempuan Usai Cerai dari Erin (Foto: Instagram/hardgumay)

"Pemberitaan di mana-mana dengan kedekatannya dengan sosok perempuan dari kalangan dunia hiburan juga. Dari kalangan entertainment usianya lebih muda, nanti ramai lagi setelah pemberitaan ini," sambungnya.

Kendati begitu, sampai saat ini belum diketahui siapa sosok yang nantinya akan digosipkan dekat dengannya.

Sementara itu, Gumay pun mengatakan bahwa permasalahan personel The Prediksi ini dengan sang istri sudah berlangsung cukup lama. Lantaran tak lagi bisa ditahan, Andre pun melayangkan permohonan cerainya di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang pada awal April 2024.

"Sudah cukup lama. Lebih dari 5 tahun, ini hanya prediksi, bisa tepat bisa meleset," ucapnya.

"Sudah cukup lama, terpendam, ditahan, akhirnya sekarang harus terjadi. Ada permasalahan pribadi, internal suami dan istri dalam rumah tangga," tandasnya.