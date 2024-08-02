Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Channel Food Travel Debut di Vision+ Mulai 1 Agustus 2024

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |18:25 WIB
Channel Food Travel Debut di Vision+ Mulai 1 Agustus 2024
Food Travel Tayang Perdana di Vision+ Mulai 1 Agustus 2024. (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Mulai 1 Agustus 2024, Vision+ menayangkan channel Food Travel bagi pencinta kuliner. Lewat channel tersebut, penonton bisa menjelajahi berbagai hidangan dari berbagai dunia. 

Tak hanya hidangan tradisional yang menjadi ciri khas sebuah daerah, channel tersebut juga mengangkat berbagai menu kuliner modern. Karena itu, jelajahi berbagai destinasi kuliner tersembunyi hingga ragam restoran mewah.

Food Travel Tayang Perdana di Vision+ Mulai 1 Agustus 2024. (Foto: MNC Media)
Food Travel Tayang Perdana di Vision+ Mulai 1 Agustus 2024. (Foto: MNC Media)

Dipandu Ayu Wisya, Celine Evangelista, Dirly Dave Syahnaz Sadiqah, Mischa Chandrawinata, dan Anna Pinem, program ini akan menjadi ajang bagi Anda untuk belajar dari para chef profesional.

Dengan panduan menu makanan yang mudah diikuti, Anda bisa mencoba membuat sendiri hidangan lezat di rumah. Jangan lewatkan keseruan petualangan kuliner di Food Travel mulai 1 Agustus 2024 dengan streaming di sini.

Kini, Anda bisa menikmati program Vision+ favorit kapanpun dan dimanapun melalui berbagai perangkat. Pastikan Anda sudah mengunduh aplikasinya melalui PlayStore dan AppStore. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

