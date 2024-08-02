Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Alasan Ari Wibowo Mau Bintangi Series Vision+ Inul & Adam

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |16:59 WIB
Alasan Ari Wibowo Mau Bintangi Series Vision+ Inul & Adam
Alasan Ari Wibowo mau bintangi series Vision+ Inul & Adam. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTAAri Wibowo melakukan sesuatu di luar kebiasaannya. Kerap bermain dalam proyek laga dan romantis, kini sang aktor menjajal genre komedi lewat series terbaru Vision+, Inul & Adam

Dalam series ini, Ari berperan sebagai pengacara sukses bernama Adam Suseno. Sang pengacara kemudian menjadikan Inul, perempuan yang bercita-cita menjadi pendangdut, sebagai asisten pribadinya.

Alasan Ari Wibowo mau bintangi series Vision+ Inul & Adam. (Foto: MNC Media)
Alasan Ari Wibowo mau bintangi series Vision+ Inul & Adam. (Foto: MNC Media)

Ari Wibowo mengungkapkan, alasannya mau membintangi Inul & Adam yang bergenre komedi. “Tahun lalu, hidup saya penuh drama. Jadi untuk proyek terbaru, saya pengin sesuatu yang lebih ringan. Puji Tuhan, dapat series ini,” ujarnya.

Series Inul & Adam bercerita tentang seorang perempuan desa yang bercita-cita menjadi pedangdut ternama. Sayang, impiannya tak berjalan mulus dan harus menjadi asisten pribadi pengacara tampan bernama Adam Suseno. 

Alasan Ari Wibowo mau bintangi series Vision+ Inul & Adam (Foto: MNC Media)
Alasan Ari Wibowo mau bintangi series Vision+ Inul & Adam (Foto: MNC Media)

Dalam series tersebut, Ari Wibowo beradu akting dengan sederet artis ternama lainnya, seperti Inul Daratista, Adam Suseno, Komeng, Aldi Taher, Eko Patrio, Desy Ratnasari, hingga Arie Kriting. 

Tonton series ini di Vision+ dengan mengunduh aplikasinya di App Store dan Play Store. Atau, silakan mengakses www.visionplus.id. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/598/3067989/series_dendam-dnw5_large.jpeg
Cinta Laura dan Arya Vasco Tampil dengan Karakter Berbeda di Series Terbaru Vision+, Dendam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/598/3058713/vision_plus-ycNi_large.jpg
Keuntungan Paket Combo Mevvah Vision+ yang Bisa Dinikmati Pelanggan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/598/3058710/vision_plus-TWyR_large.jpg
Vision+ Kolaborasi dengan Viu Hadirkan Paket Combo Mevvah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/598/3049209/just_wanna_say_i_love_u-ryOW_large.jpg
Series Just Wanna Say I Love U Suguhkan Cerita Relate Lintas Generasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/598/3048622/montir_cantik-AVLG_large.jpg
Sinopsis Series Montir Cantik, Pencinta Otomotif Wajib Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/33/3047269/combo_mevvah-ierk_large.jpg
Dapatkan Akses Vision+ dan VIU Sekaligus Hanya dengan Rp49.000
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement