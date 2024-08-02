Alasan Ari Wibowo Mau Bintangi Series Vision+ Inul & Adam

JAKARTA – Ari Wibowo melakukan sesuatu di luar kebiasaannya. Kerap bermain dalam proyek laga dan romantis, kini sang aktor menjajal genre komedi lewat series terbaru Vision+, Inul & Adam.

Dalam series ini, Ari berperan sebagai pengacara sukses bernama Adam Suseno. Sang pengacara kemudian menjadikan Inul, perempuan yang bercita-cita menjadi pendangdut, sebagai asisten pribadinya.

Ari Wibowo mengungkapkan, alasannya mau membintangi Inul & Adam yang bergenre komedi. “Tahun lalu, hidup saya penuh drama. Jadi untuk proyek terbaru, saya pengin sesuatu yang lebih ringan. Puji Tuhan, dapat series ini,” ujarnya.

Series Inul & Adam bercerita tentang seorang perempuan desa yang bercita-cita menjadi pedangdut ternama. Sayang, impiannya tak berjalan mulus dan harus menjadi asisten pribadi pengacara tampan bernama Adam Suseno.

Dalam series tersebut, Ari Wibowo beradu akting dengan sederet artis ternama lainnya, seperti Inul Daratista, Adam Suseno, Komeng, Aldi Taher, Eko Patrio, Desy Ratnasari, hingga Arie Kriting.

