HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sisi Lain Inul Daratista, Sang Diva Dangdut Indonesia yang Ternyata Jago Akting

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |17:44 WIB
Sisi Lain Inul Daratista, Sang Diva Dangdut Indonesia yang Ternyata Jago Akting
Sisi Lain Inul Daratista, Sang Diva Dangdut Indonesia yang Ternyata Jago Akting (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sukses sebagai penyanyi dangdut dengan goyangan khasnya, "goyang ngebor", Inul kini mencoba peruntungannya di dunia akting. Lewat series original Vision+, "Inul & Adam", kepiawaian Inul Daratista dalam berakting bisa disaksikan di sini.

Series ini menjadi sorotan publik karena menampilkan sisi lain dari Inul Daratista yang selama ini jarang terekspos yang tak hanya menyanyi dan menari, Inul juga menunjukkan kemampuan aktingnya dalam memerankan karakter dirinya sendiri. Kali ini, ia memerankan series dengan genre komedi yang mengangkat tema dangdut.

Sisi Lain Inul Daratista, Sang Diva Dangdut Indonesia yang Ternyata Jago Akting (Foto: MNC Media)


Inul Daratista diketahui mengawali kariernya sebagai penyanyi dangdut di era 90-an. Namanya semakin dikenal publik setelah meluncurkan sejumlah lagu hits dan penampilannya yang enerjik di berbagai acara televisi. Goyangan ngebornya yang khas menjadi ciri khas yang membedakannya dengan penyanyi dangdut lainnya. Selain itu, kesuksesan Inul Daratista tidak hanya diraih di dunia hiburan. Ia juga sukses sebagai pengusaha di berbagai bidang. Inul memiliki sejumlah bisnis, mulai dari restoran hingga bisnis kecantikan.


Series "Inul & Adam" sendiri mengisahkan seorang wanita bernama Inul (Inul Daratista) yang memiliki mimpi menjadi penyanyi dangdut terkenal. Ia pun datang dari kampung halaman ke jakarta untuk mengikuti audisi dangdut. Mimpinya untuk menjadi penyanyi dangdut tak berjalan mulus, Inul harus bekerja di rumah seorang pengacara bernama Adam Suseno (Ari Wibowo). Dengan berstatus duda, Inul dan sang pengacara akan dihadapkan oleh kisah romansa yang menggelitik.

Tak hanya menyajikan kisah lucu dan romantis, series “Inul & Adam” juga menyoroti tantangan dan lika-liku Inul menggapai mimpinya. Selain itu, kehadiran sang suami, Adam Suseno yang berperan sebagai Ari Wibawa di series ini membuat series ini menarik untuk ditonton.

 

