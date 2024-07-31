Dari Sketsa Instagram, Adam Suseno Debut Akting Lewat Series Inul & Adam

JAKARTA – Penggemar Inul Daratista tentu awam dengan sosok Adam Suseno. Pria berkumis tebal itu kerap tampil dalam beberapa video komikal yang diunggah Inul di media sosial.

Tak sekadar konten di media sosial, kini akting lucu Adam bisa Anda tonton melalui series Vision+ Inul & Adam. Dalam series tersebut, dia akan berperan sebagai Ari, sopir pribadi seorang pengacara sukses bernama Adam Suseno (Ari Wibowo).

Dari sketsa Instagram, Adam Suseno debut akting lewat series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)

Memerankan karakter yang jauh dari kehidupannya di dunia nyata, Adam mengaku, harus bisa menampilkan ekspresi dan gestur yang lucu. Meski terbilang pendatang baru, namun dia mampu mengimbangi akting para aktor senior lain.

Dengan mimik wajah khas dan dialog-dialog penuh humor, Adam berhasil menciptakan karakter yang memorable. Apalagi, dia memiliki chemistry sangat baik dengan dua aktor utamanya, Inul Daratista danAri Wibowo.

Selain itu, kemampuan Adam Suseno dalam berimprovisasi juga patut diapresiasi. Saat syuting, dia seringkali menambahkan gimmick-gimmick lucu yang membuat sutradara terkesan.