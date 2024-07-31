Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selain di Kepala, Sonny Septian Alami Penyempitan Pembuluh Darah di Leher

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |17:43 WIB
JAKARTA - Fairuz A Rafiq mengungkapkan bahwa sang suami, Sonny Septian bukan hanya divonis mengalami penyempitan pembuluh darah di otak saja.

Setelah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, ternyata Sonny juga mengalami penyumbatan di bagian leher.

"Jadi kemarin itu setelah diperiksa sama dokternya, setelah proses dan observasi itu ada penyempitan pembuluh darah di otak dan di lehernya," ungkap Fairuz A Rafiq saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Fairuz dan Sonny sempat terkejut mendengar hasil dari dokter. Sonny Septian pun diminta untuk segera menjalani tindakan. 

"Dan itu yang membuat dia pusing hebat dan kebetulan dokter menyuruh untuk melakukan tindakannya segera karena kalau nanti tindakannya tidak dilakukan bisa terjadi stroke berat," kata Fairuz A Rafiq.

"Jadinya saat itu kita ambil keputusan langsung melakukan tindakan karena memang kayak agak bingung juga sih sebenarnya," tambahnya.

 

