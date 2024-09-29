Ibunda Sonny Septian dan Elma Theana Meninggal Dunia

JAKARTA - Kabar duka dibagikan oleh artis Sonny Septian dan Elma Theana. Ibunda mereka, Wati Siregar meninggal dunia hari ini, Minggu (29/9/2024).

Kabar duka ini dibagikan oleh istri Sonny, Fairuz A Rafiq melalui akun Instagramnya.



"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.. Telah berpulang mama kami tercinta. Mj. Omas tjahjawati binti Robain," bunyi pesan dari Instagram @fairuzarafiq, dikutip Minggu (29/9/2024).

Ibunda Sonny Septian dan Elma Theana Meninggal Dunia (Foto: Instagram)



Wati Siregar menghembuskan nafas terakhirnya saat berada di rumah sakit pagi tadi.



"Di rumah sakit Citra Arafiq Kelapa Dua Depok, subuh ini jam 05.07," ungkapnya.



Fairuz dan keluarga pun meminta agar ibu mertuanya dimaafkan atas segala kesalahannya. Ibu tiga anak itu juga memohon doa yang terbaik untuk mengiringi kepergian ibu mertuanya.



"Kami keluarga mohon dibukakan pintu maaf untuk mama kami tercinta dan memohon doa untuk mama kami tercinta. Al fatihah," ungkapnya.