Sonny Septian Rayakan Ulang Tahun Berbeda di Tengah Masa Pengobatan

JAKARTA - Sonny Septian merayakan hari ulang tahunnya yang ke-40 pada hari ini, Kamis (12/9/2024) dan mendapat kejutan manis dari keluarga. Menariknya, Sonny merasakan bahwa di tahun ini, dirinya merayakan ulang tahun yang berbeda.

Meski hanya kejutan sederhana di rumah, Sonny merasa begitu bahagia dan terharu. Sebab ditengah kondisinya yang masih harus menjalani pengobatan, keluarganya serta tim yang bekerja dengannya tetap menyiapkan dekorasi dan memakai pakaian unik khas bangsawan untuk menciptakan suasana meriah di hari ulang tahunnya.



Sonny diketahui sempat dirawat di rumah sakit karena masalah penyempitan pembuluh darah yang dialaminya.

Sonny Septian Rayakan Ulang Tahun Berbeda di Tengah Masa Pengobatan (Foto: instagram/sonnyseptian)



"Terbiasa tidur cepat karena masih pengobatan dan harus segera tidur,eh di bangunin tengah malam sama bidadari turun dari surga. Kaget banget pas buka mata,uda cantik dan rapih banget si istri," ujar Sonny dikutip dari unggahan Instagram @sonnyseptian, Kamis (12/9/2024).



Meski perayaan ulang tahun kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kondisi kesehatan Sonny yang belum 100 persen pulih, Sonny justru bersyukur karena mendapat pelajaran berharga.



"Mereka memanfaatkan tidur ku lalu bergegas dekor dalam waktu singkat. Tahun ini berbeda,hari lahirku ditemani dengan sakitku yang sengaja Allah kasih untuk mengingatkanku dan mengajarkan ku banyak hal," ungkapnya.



Sonny akhirnya memahami arti kebahagiaan yang sesungguhnya dimana bisa dirasakan lewat cara apapun.



"Berbeda dengan tahun sebelumnya yg mungkin teman-teman tau istri ku juga effort banget membuat semua kehebohan waktu itu,tapi tahun ini membuat ku merasakan kalau kebahagaiaan,cinta dan kasih sayang datang dalam bentuk apa saja dengan kondisi bagaimanapun," ujarnya.