HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mental Sonny Septian Down usai Alami Penyempitan Pembuluh Darah di Otak

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |17:15 WIB
Mental Sonny Septian Down usai Alami Penyempitan Pembuluh Darah di Otak
Mental Sonny Septian Down usai Alami Penyempitan Pembuluh Darah di Otak
A
A
A

JAKARTA - Fairuz A Rafiq mengatakan bahwa kondisi mental sang suami, Sonny Septian masih down, pasca sakit.

Seperti diketahui, Sonny Septian divonis mengalami penyempitan pembuluh darah di bagian otak. Ia pun telah menjalani operasi pada Jumat (26/7/2024). 

"Mental dia sampai sekarang masih down banget," kata Fairuz A Rafiq di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Mental Sonny Septian Down usai Alami Penyempitan Pembuluh Darah di Otak
Mental Sonny Septian Down usai Alami Penyempitan Pembuluh Darah di Otak

Ibu tiga anak ini menilai bahwa sang suami masih terkejut karena prosesnya sangat cepat.

"Dia mungkin syok di situ, mentalnya masih kayak, ya karena kan cepat, prosesnya cepat banget," jelas Fairuz A Rafiq.

"Dan waktu dia dengar hasilnya dari dokter saja dia langsung syok banget gitu. Dan bersyukurnya dokternya juga merangkul kita, baik sama kita," tambah Fairuz A Rafiq.

Beruntungnya, saat masuk ke rumah sakit Sonny Septian hanya mengalami gejala yang cukup ringan untuk kasus penyempitan pembuluh darah di otak. 

"Iya belum terlambat jadi dari hasil gejala tadi utk penanganannya hasil MRI Sonny keadaannya seperti itu datangnya biasanya tidak dalam kondisi pusing," terang Fairuz A Rafiq.

"Allah maha baik. Dia cuma dikasih tanda begitu dan bisa ditolong makanya tindakan langsung ditangani oleh dokter," tambahnya.

 

