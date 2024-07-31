Sonny Septian Jalani Pemulihan usai Alami Penyempitan Pembuluh Darah di Otak, Fairuz A Rafiq: Lagi Belajar Jalan

Sonny Septian Jalani Pemulihan usai Alami Penyempitan Pembuluh Darah di Otak, Fairuz A Rafiq: Lagi Belajar Jalan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Sonny Septian sampai saat ini masih di rawat di rumah sakit, usai mengalami penyempitan pembuluh darah di bagian otak.

Sang istri, Fairuz A Rafiq mengatakan bahwa Sonny Septian sudah berada 13 hari di rumah sakit. Kini kondisi Sonny Septian sudah mulai membaik setelah menjalani tindakan operasi pada Jumat (26/7/2024).

"Sekarang keadaannya sedang pemulihan nanti hari ini insyaAllah belajar jalan dan begitu nanti posisinya sudah stabil, kalau dokter perbolehkan pulang," kata Fairuz A Rafiq saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Sonny Septian Jalani Pemulihan usai Alami Penyempitan Pembuluh Darah di Otak, Fairuz A Rafiq: Lagi Belajar Jalan

Ibu tiga anak ini memohon doa semoga sang suami bisa segera sembuh dan diperbolehkan pulang.

"Insya Allah doain aja mudah-mudahan sonny bisa cepet pulang," ujar Fairuz.

Beruntung penyakit Sonny Septian ini segera ditangani sebab jika terlambat Sonny Septian bisa mengalami stroke.

"Dokter menyuruh untuk melakukan tindakannya segera karena kalau nanti tindakannya tidak dilakukan bisa terjadi stroke berat. Dan itu bisa menjadi adanya serangan," jelas Fairuz A Rafiq.

Alhasil kini, pria 40 tahun itu harus rehat dan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas berat hingga 6 bulan.

"Dokter ngasih tahu bahwa pasca operasi dia cuma boleh aktivitas ringan 3 - 6 bulan. Itu kan berat juga buat dia," pungkas Fairuz A Rafiq.