Sonny Septian Sempat Hampir tidak Sadarkan Diri saat Nyetir Mobil di Tol

JAKARTA - Sonny Septian mengaku sempat hampir tidak sadarkan diri saat mengendarai mobil di jalan tol. Rupanya, kondisi tersebut merupakan salah satu tanda-tanda sebelum dirinya mengetahui ada penyumbatan pembuluh darah di otaknya serta stroke ringan.

Hal tersebut diungkapkan Sonny saat tampil di sebuah acara. Dia mengatakan bahwa kondisi tersebut dialaminya saat hendak men-tap kartu di gerbang tol.



“Sebelum masuk rumah sakit, pas aku habis selesai syuting dan langsung nyetir mobil, disitu kondisi aku baik banget, nggak sakit dan nggak ngantuk. Pas di mau tap kartu di tol, tiba-tiba aku langsung hampir nggak sadarkan diri,” ungkap Sonny Septian di acara FYP.

Usai kejadian tersebut, Sonny mengaku kebingungan. Sebab dirinya saat itu mengemudi dalam kondisi yang cukup fit.



“Kayak orang microsleep tapi aku sebenarnya saat itu lagi nggak ngantuk sama sekali. Pas kejadian itu aku langsung berhenti dan diem dulu beberapa menit,” lanjutnya.

Menariknya, Fairuz sama sekali tidak mengetahui kondisi sang suami. Pasalnya Sonny memilih untuk menutupi hal tersebut.

"Aku taunya pas di rumah sakit, pas dibilang dokter kalo dia (Sonny Septian) punya stroke ringan aku langsung marah,” beber Fairuz.