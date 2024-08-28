Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sonny Septian Sempat Hampir tidak Sadarkan Diri saat Nyetir Mobil di Tol

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |12:05 WIB
Sonny Septian Sempat Hampir tidak Sadarkan Diri saat Nyetir Mobil di Tol
Sonny Septian Sempat Hampir tidak Sadarkan Diri saat Nyetir Mobil di Tol (foto: Instagram/sonnyseptian)
A
A
A

JAKARTA - Sonny Septian mengaku sempat hampir tidak sadarkan diri saat mengendarai mobil di jalan tol. Rupanya, kondisi tersebut merupakan salah satu tanda-tanda sebelum dirinya mengetahui ada penyumbatan pembuluh darah di otaknya serta stroke ringan.

Hal tersebut diungkapkan Sonny saat tampil di sebuah acara. Dia mengatakan bahwa kondisi tersebut dialaminya saat hendak men-tap kartu di gerbang tol.


“Sebelum masuk rumah sakit, pas aku habis selesai syuting dan langsung nyetir mobil, disitu kondisi aku baik banget, nggak sakit dan nggak ngantuk. Pas di mau tap kartu di tol, tiba-tiba aku langsung hampir nggak sadarkan diri,” ungkap Sonny Septian di acara FYP.

Sonny Septian
Sonny Septian Sempat Hampir tidak Sadarkan Diri saat Nyetir Mobil di Tol (foto: Instagram/sonnyseptian)

Usai kejadian tersebut, Sonny mengaku kebingungan. Sebab dirinya saat itu mengemudi dalam kondisi yang cukup fit.

“Kayak orang microsleep tapi aku sebenarnya saat itu lagi nggak ngantuk sama sekali. Pas kejadian itu aku langsung berhenti dan diem dulu beberapa menit,” lanjutnya.

Menariknya, Fairuz sama sekali tidak mengetahui kondisi sang suami. Pasalnya Sonny memilih untuk menutupi hal tersebut.

"Aku taunya pas di rumah sakit, pas dibilang dokter kalo dia (Sonny Septian) punya stroke ringan aku langsung marah,” beber Fairuz. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/33/3068967/sonny_septian-vHVl_large.jpg
Sonny Septian Ungkap Perjuangannya Bersama sang Ibunda untuk Sembuh dari Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/33/3068810/ibu_sonny_septian_meninggal_dunia-iak1_large.jpg
Ibunda Sonny Septian dan Elma Theana Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/33/3061975/sonny_septian-ODZV_large.jpg
Sonny Septian Rayakan Ulang Tahun Berbeda di Tengah Masa Pengobatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/33/3055559/sonny_septian-iltR_large.jpg
King Faaz Menangis Ungkap Pentingnya Peran Sonny Septian dalam Hidupnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/33/3051926/sonny_septian-uBUQ_large.jpg
Sonny Septian Merasa Tak Berguna Usai Dilarang Bekerja selama Enam Bulan ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051281/sonny_septian_dan_fairuz_a_rafiq-nNlS_large.jpg
Sonny Septian Ucapkan Terima Kasih Sambil Menangis, Fairuz A Rafiq Terenyuh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement