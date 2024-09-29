Sonny Septian Ungkap Perjuangannya Bersama sang Ibunda untuk Sembuh dari Sakit

JAKARTA - Sonny Septian menceritakan perjuangannya bersama sang ibunda, Waty Siregar, untuk sembuh dari penyakit yang mereka idap. Sayangnya, ibunda Sonny telah terlebih dahulu berpulang pada pukul 05.07 pagi tadi di RS Citra Arafiq, Kelapa Dua, Depok.

Jenazah Waty Siregar telah dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Selatan siang tadi.



Sonny Septian yang sempat jatuh sakit pun mengungkap perjuangannya melawan penyakit bersama ibunya. Meski sedang sakit hingga harus menjalani perawatan selama tiga minggu di rumah sakit, Sonny tetap berusaha menguatkan serta mendoakan ibunya.

Cerita Sonny Septian Berjuang Melawan Sakit Bersama Ibunda (Foto: Instagram)



Selama ini Sonny Septian tak pernah absen untuk menemani ibunya. Bahkan ketika sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, Sonny yang masih harus menjalani pemulihan, tetap menemani ibunya di rumah sakit.



"Aku ngerasain sakitnya, aku ngerasain perjuangannya sama mamah, ya cuman bisa doa, apa lagi yang bisa dilakuin," ujar Sonny Septian di TPU Karet Bivak, Jakarta Selatan, Minggu (29/9/2024).



Sebagai seorang anak, Sonny ingin berbakti dengan terus mendampingi dan mendoakan ibunya. Begitu pula dengan kakak-kakaknya yang lain, Elma Theana dan Rency Milano.



"Aku sempet nanya sama ustad 'ustad kok aku ngerasa mamah ku gak lama lagi? Apa yang harus aku lakuin?' ustadnya bilang 'berbakti, temenin. Itu yang aku lakuin setiap saat selalu temenin sebisa mungkin datang, sebisa mungkin video call, itu juga yang dilakuin sama anak-anaknya yang lain," sambungnya.