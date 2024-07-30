Kondisi Terkini Sonny Septian usai Alami Penyempitan Pembuluh Darah di Otak

JAKARTA - Fairuz A Rafiq mengungkapkan kondisi terkini sang suami, Sonny Septian, yang sejak beberapa waktu lalu dirawat di rumah sakit, lantaran mengalami penyempitan pembuluh darah di otak.



Terkini, melalui unggahannya di Instagram, Fairuz A Rafiq memperlihatkan Sonny Septian yang tengah terbaring lemas di ruang ICU. Ia ditemani oleh sang anak King Faaz.

Terlihat Faaz menaruh tangan di atas kening sang ayah sambil membacakan sholawat. Fairuz pun mengatakan bahwa kondisi Sonny Septian sudah dalam masa pemulihan.

Kondisi Terkini Sonny Septian usai Alami Penyempitan Pembuluh Darah di Otak (foto: Instagram/fairuzarafiq)



"Sekarang Daddy udah pemulihan, insyaallah kalau udah sembuh kita jalan-jalan lagi yah sama daddy," tulis Fairuz A Rafiq di Instagram @fairuzarafiq, Senin (29/7/2024).



Fairuz juga sangat terharu dengan sikap King Faaz yang membacakan sholawat untuk sang ayah.



"Abang faaz nangis lihat kondisi daddy dan tahu yang sebenarnya, daddynya di jagain daddynya di shalawatin di ruang icu," kata Fairuz.



Rupanya, perempuan 38 tahun itu awalnya tidak memberi tahu penyakit Sonny Septian hingga harus dirawat di rumah sakit.



"MasyaAllah tabarakAllah. Video Jumat kemarin abang Faaz pulang sekolah kerumah sakit, abang tahunya daddy cuma sakit pencernaan aja... Pas tahu daddy melakukan tindakan dan keluar dari ruang tindakan, abang ngambek sama mommy karena mommy ga ceritain yang sebenarnya sama abang Faaz," jelas Fairuz A Rafiq.