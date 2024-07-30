Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syahrini Bantah Gelar Baby Shower Bareng Sahabat dari Jakarta

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |21:45 WIB
Syahrini Bantah Gelar Baby Shower Bareng Sahabat dari Jakarta
Syahrini Bantah Gelar Baby Shower Bareng Sahabat dari Jakarta (Foto: Instagram/princessyahrini)
JAKARTA - Syahrini membantah bahwa dirinya menggelar acara baby shower untuk menyambut calon buah cintanya dengan Reino Barack. Momen kedatangan sahabat-sahabatnya dari Jakarta beberapa waktu lalu, bahkan disebut Syahrini merupakan acara makan siang biasa.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Syahrini dalam postingannya di Instagram Story. Dia bahkan mengatakan bahwa kedatangan sahabat-sahabatnya dari Jakarta merupakan kejutan saat dirinya dan keluarga merencanakan untuk makan siang bersama di sebuah restoran.

"Bukan acara baby shower ini pemirsah, melainkan diajak makan siang kemarin biasa sama Rani (adik Syahrini). Tiba-tiba hadirlah mereka ini dari Jekarda memberikan surprise manjah," bunyi penjelasan Syahrini.

Syahrini Bantah Gelar Baby Shower Bareng Sahabat dari Jakarta (Foto: Instagram)

"Lalu dipakaikanlah atribut di kepala, di dadah dan kacamata, seperti itulah pemirsah," sambungnya.

Meski membantah menggelar baby shower, Syahrini mengaku sangat senang lantaran diberi kejutan oleh teman-temannya sebelum menghadapi persalinan. Apalagi teman-temannya datang memberi kejutan dengan sejumlah persiapan demi menyenangkan hatinya.


"Sekali lagi menghaturkan terima kasih banyak untuk 'Bestie Gurimpal' yang effortnya luar biasa membawa atribut perintilan dari Jakarta. Bawa balon dari Jakarta buat bando, yaampunnn," paparnya.

 

Halaman:
1 2
