HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dekorasi Baby Shower Jadi Isyarat, Syahrini Bakal Melahirkan Bayi Kembar?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |19:35 WIB
Dekorasi Baby Shower Jadi Isyarat, Syahrini Bakal Melahirkan Bayi Kembar?
Dekorasi Baby Shower Jadi Isyarat, Syahrini Bakal Melahirkan Bayi Kembar? (Foto: Instagram/princessyahrini)
A
A
A

JAKARTA - Syahrini mengunggah beberapa momen baby shower yang digelar baru-baru ini bersama beberapa sahabat dekatnya. Dalam potret yang dibagikan tersebut, terdapat dekorasi yang menjadi salah satu pertanda jika Syahrini saat ini tengah mengandung bayi kembar.

Pada unggahannya, terlihat dekorasi kue dan juga balon yang bertuliskan baby boy dan baby girl. Bahkan cupcake yang dipesan untuk acara tersebut seolah memunculkan dugaan jika saat ini Syahrini mengandung sepasang bayi kembar.

Dekorasi Baby Shower Jadi Isyarat, Syahrini Bakal Melahirkan Bayi Kembar? (Foto: Instagram/princessyahrini)


Selain itu, di sekeliling kue pun terlihat hiasan bertuliskan 'Its a boy' dan 'Its a girl'. Belum lagi ditambah dengan besarnya perut Syahrini.

Sayangnya, sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut terkait jenis kelamin dari calon buah hati Syahrini dan Reino Barack. Termasuk apakah benar Syahrini akan melahirkan bayi kembar.

Pasalnya, di akun Instagramnya, Syahrini hanya memberikan isyarat soal usia kehamilannya yakni 38 minggu.

 

1 2
