JAKARTA - Syahrini tengah menantikan kelahiran anak pertamanya. Saat ini kehamilan Syahrini sudah memasuki usia 8 bulan.
Jelang lahiran, istri Reino Barack ini ternyata memilih untuk tinggal di salah satu hotel mewah Singapura.
Bak rumah sendiri, Syahrini dan Reino Barack ternyata memutuskan untuk menginap di hotel tersebut selama 3 bulan.
Hal itu terungkap dari Instagram story pelantun Sesuatu itu.
"Tinggal di hotel ini selama 3 bulan feels like home," tulis Syahrini sambil memperlihatkan potret kamar mandinya yang begitu mewah, di Instagram story @princessyahrini, Minggu (14/7/2024).
Perempuan 43 tahun ini juga bersyukur karena mendapat petugas yang telaten membersihkan kamar sesuai dengan keinginannya.
"Dapat housekeeper luar biasa bersihnya sesuai dengan keinginanku blessed and grateful," ungkap Syahrini.