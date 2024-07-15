Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fantastis, Syahrini Menginap di Hotel Mewah Singapura Selama 3 Bulan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |10:22 WIB
Fantastis, Syahrini Menginap di Hotel Mewah Singapura Selama 3 Bulan
Fantastis, Syahrini Menginap di Hotel Mewah Singapura Selama 3 Bulan
A
A
A

JAKARTA - Syahrini tengah menantikan kelahiran anak pertamanya. Saat ini kehamilan Syahrini sudah memasuki usia 8 bulan.

Jelang lahiran, istri Reino Barack ini ternyata memilih untuk tinggal di salah satu hotel mewah Singapura.

Fantastis, Syahrini Menginap di Hotel Mewah Singapura Selama 3 Bulan
Fantastis, Syahrini Menginap di Hotel Mewah Singapura Selama 3 Bulan

 

Bak rumah sendiri, Syahrini dan Reino Barack ternyata memutuskan untuk menginap di hotel tersebut selama 3 bulan.

Hal itu terungkap dari Instagram story pelantun Sesuatu itu. 

"Tinggal di hotel ini selama 3 bulan feels like home," tulis Syahrini sambil memperlihatkan potret kamar mandinya yang begitu mewah, di Instagram story @princessyahrini, Minggu (14/7/2024).

Perempuan 43 tahun ini juga bersyukur karena mendapat petugas yang telaten membersihkan kamar sesuai dengan keinginannya.

"Dapat housekeeper luar biasa bersihnya sesuai dengan keinginanku blessed and grateful," ungkap Syahrini.

 

