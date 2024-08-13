Syahrini Baru Melahirkan, Reino Barack Tak Sabar Ingin Tambah Anak Lagi

Syahrini Baru Melahirkan, Reino Barack Tak Sabar Ingin Tambah Anak Lagi (Foto: IG Syahrini)

JAKARTA - Syahrini dan Reino Barack telah dikaruniai anak pertama yang berjenis kelamin perempuan. Anak pertama mereka lahir pada 1 Agustus 2024 di Singapura.

Anak pertama mereka membawa kebahagiaan untuk keluarga Syahrini dan Reino Barack.

Menariknya Reino Barack disebut ingin kembali menambah anak.

Keinginan itu disampaikan oleh adik kandung Syahrini, Aisyahrani.

"Mau, mau. Reino bilang satu lagi lah," ungkap Aisyahrani dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (12/8/2024).

Reino Barack ingin anak keduanya nanti berjenis kelamin laki-laki.

"(Mau anak) Cowok," kata Aisyahrani.

"Aku bilang ih masyaAllah semoga dikabulkan ya," tambahnya.