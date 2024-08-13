Advertisement
HOT GOSSIP

Syahrini Baru Melahirkan, Reino Barack Tak Sabar Ingin Tambah Anak Lagi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |12:36 WIB
Syahrini Baru Melahirkan, Reino Barack Tak Sabar Ingin Tambah Anak Lagi (Foto: IG Syahrini)
JAKARTA - Syahrini dan Reino Barack telah dikaruniai anak pertama yang berjenis kelamin perempuan. Anak pertama mereka lahir pada 1 Agustus 2024 di Singapura.

Anak pertama mereka membawa kebahagiaan untuk keluarga Syahrini dan Reino Barack. 

Menariknya Reino Barack disebut ingin kembali menambah anak. 

Keinginan itu disampaikan oleh adik kandung Syahrini, Aisyahrani.

"Mau, mau. Reino bilang satu lagi lah," ungkap Aisyahrani dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (12/8/2024).

Reino Barack ingin anak keduanya nanti berjenis kelamin laki-laki.

"(Mau anak) Cowok," kata Aisyahrani.

"Aku bilang ih masyaAllah semoga dikabulkan ya," tambahnya.

 

