Syahrini Ternyata Minta Anaknya Dilahirkan pada 1 Agustus 2024

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |17:39 WIB
Syahrini Ternyata Minta Anaknya Dilahirkan pada 1 Agustus 2024
Syahrini Ternyata Minta Anaknya Dilahirkan pada 1 Agustus 2024 (Foto: Instagram/princessyahrini)
A
A
A

JAKARTA - Aisyahrani membagikan cerita terkait proses kelahiran sang keponakan, putri pertama dari pasangan Syahrini dan Reino Barack.

Diketahui Syahrini dan Reino Barack baru dikaruniai anak pertamanya pada 1 Agustus 2024, melalui proses caesar.

"Proses kelahiran baby R itu dilakukan secara caesar. Untuk beratnya 3,830 kg dan panjang 51 cm," kata Aisyahrani dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (12/8/2024).

Syahrini Ternyata Minta Anaknya Dilahirkan pada 1 Agustus 2024 (Foto: Instagram/princessyahrini)



Rupanya, Syahrini lah yang meminta agar bayi yang akrab disapa Princess R itu lahir pada 1 Agustus 2024. Padahal seharusnya, Princess R dijadwalkan untuk lahir di 7 Agustus.

"Alhamdulillah bisa terjadi pada 1 agustus. Seharusnya 7 Agustus tetapi Syahrini meminta lahiran tanggal 1 Agustus," ungkap Aisyahrani.


Wanita yang akrab disapa Rani itu juga menceritakan bahwa kehamilan Syahrini ini merupakan kehamilan ketiga. Sebab Syahrini pernah mengalami dua kali keguguran.

 

