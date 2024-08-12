Syahrini Ternyata Minta Anaknya Dilahirkan pada 1 Agustus 2024

JAKARTA - Aisyahrani membagikan cerita terkait proses kelahiran sang keponakan, putri pertama dari pasangan Syahrini dan Reino Barack.



Diketahui Syahrini dan Reino Barack baru dikaruniai anak pertamanya pada 1 Agustus 2024, melalui proses caesar.



"Proses kelahiran baby R itu dilakukan secara caesar. Untuk beratnya 3,830 kg dan panjang 51 cm," kata Aisyahrani dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (12/8/2024).

Syahrini Ternyata Minta Anaknya Dilahirkan pada 1 Agustus 2024 (Foto: Instagram/princessyahrini)





Rupanya, Syahrini lah yang meminta agar bayi yang akrab disapa Princess R itu lahir pada 1 Agustus 2024. Padahal seharusnya, Princess R dijadwalkan untuk lahir di 7 Agustus.

"Alhamdulillah bisa terjadi pada 1 agustus. Seharusnya 7 Agustus tetapi Syahrini meminta lahiran tanggal 1 Agustus," ungkap Aisyahrani.



Wanita yang akrab disapa Rani itu juga menceritakan bahwa kehamilan Syahrini ini merupakan kehamilan ketiga. Sebab Syahrini pernah mengalami dua kali keguguran.