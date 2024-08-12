Cerita Syahrini Berikan ASI Eksklusif untuk Anak Pertamanya

JAKARTA - Pasangan Syahrini dan Reino Barack tengah menikmati peran barunya sebagai orangtua.

Syahrini dan Reino Barack baru dikaruniai anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan, setelah penantian 5 tahun. Putri pertama yang dipanggil Princess R ini lahir di Singapura, 1 Agustus 2024, bertepatan dengan hari lahir Syahrini.

Adik Syahrini, Aisyahrani sudah kembali ke Indonesia. Ia pun membagikan kebahagiaan sang kakak yang kini telah menjadi ibu.

"Alhamdulillah semuanya bahagia, lancar. Lahirannya juga lancar, lahirannya sempurna, lancar deh pokoknya alhamdulillah semuanya bahagia," ucap Aisyahrani dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (12/8/2024).

"Ini yang ditunggu-tunggu sama keluarga kami, begitu pula dengan keluarganya Reino, alhamdulillah 5 tahun menunggu terus dikasih," tambahnya.

Aisyahrani jua mengungkapkan saat ini Syahrini tengah berusaha untuk memberikan ASI (Air Susu Ibu) eksklusif untuk putri kecilnya.

"Sedang berjuang setiap hari memberikan ASI eksklusif kepada bayinya," ungkap Aisyahrani.