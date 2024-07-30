Teuku Ryan Tantang Ria Ricis Sumpah Alquran Usai Disebut Suka ke Klub Selama Menikah

JAKARTA - Teuku Ryan meradang setelah sang mantan istri, Ria Ricis membongkar sikapnya selama menjalani biduk rumah tangga.

Dalam postingannya di Instagram Story Eksklusif, Ria Ricis menyebut dirinya seperti dibuang oleh Ryan saat masa kehamilan. Bahkan Ryan berani untuk peluk cewek lain dan pergi klub dengan alasan acara ulang tahun temannya.

Tak hanya itu, Ricis juya menyebut Teuku Ryan tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, padahal mampu untuk membeli mobil. Atas perlakuan Ryan, Dicis mengaku masih merasa sedih dan sakit hati. Namun dia berusaha untuk sembuh.

Di sisi lain, Ryan membantah tudingan mantan istrinya itu. Ia pun menjelaskan alasan dirinya yang dianggap kerap berpelukan dengan wanita lain.

"Kasus pelukan dia nonton loh di lokasi waktu FTV itu dan udah keluar," kata Ryan seperti dikutip dari akun Instagram @lambe_danu, Selasa (30/7/2024).

“Pelukan sama cewek, mana sih? Kok jahat banget. Kalau FTV itu kan ada dia ya padahal. Dia juga suruh klarifikasi. Cape banget,” tambahnya.

Ryan juga mengelak tuduhan Ricis dan mengatakan dirinya tidak pernah ke klub. Dia pun ia menantang Ria Ricis untuk membuktikan omongannya dengan bersumpah dia tas Alquran.

"Terus bilang aku ke club. Coba suruh dia sumpah Alquran selama nikah aku begitu atau engga. Jahat banget ya. Aku berani sumpah Alquran selama nikah sama dia aku gak pernah apa-apa ke diskotik,” sambungnya

"Suruh dia hadap-hadapan sama aku untuk bersumpah. Jahat banget tuh orang ya,” katanya.