Teuku Ryan Masih Kepikiran Anak hingga Menolak untuk Buru-Buru Menikah Lagi

JAKARTA - Teuku Ryan mengaku tak mau terburu-buru untuk menjalin hubungan dan menikah lagi, pascacerai dari Ria Ricis. Bukan tanpa sebab, pasalnya Teuku Ryan mengaku masih fokus dengan tumbuh kembang putri semata wayangnya, Cut Raifa Aramoana.

Diketahui, belakangan ramai muncul gosip yang menyebut jika Ryan sudah memiliki pacar baru. Gosip tersebut mencuat lantaran dia terekam sedang berjoget bersama seorang perempuan bernama Ritassya Wellgreat di sebuah konser.



Terkini Teuku Ryan telah membantah bahwa ia belum memiliki pacar.



"Wah, pacar saja belum punya," kata Teuku Ryan dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Selasa (27/8/2024).

Teuku Ryan Masih Kepikiran Anak hingga Menolak untuk Buru-Buru Menikah Lagi (Foto: Instagram/teukuryantr)



Mantan suami Ria Ricis ini mengaku bahwa perempuan yang digosipkan dekat dengannya itu hanya sebatas teman.



Teuku Ryan juga memastikan bahwa dirinya tidak mau buru-buru pacaran apalagi menikah usai cerai dari Ria Ricis. Sebab Teuku Ryan masih kepikiran anak semata wayangnya, Moana.



"Karena saya pengen main sama Moana dulu. Belum terpikirkan saat ini untuk menikah lagi atau apa," tegas Teuku Ryan.



Apalagi usia Moana itu baru menginjak 2 tahun, sehingga sebagai seorang ayah Teuku Ryan tidak mau kehilangan momen berharga tersebut.