HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Teuku Ryan Bantah Sudah Punya Pacar usai Resmi Bercerai dari Ria Ricis

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |20:05 WIB
Teuku Ryan Bantah Sudah Punya Pacar usai Resmi Bercerai dari Ria Ricis
Teuku Ryan Bantah Sudah Punya Pacar usai Resmi Bercerai dari Ria Ricis (foto: Instagram/teukuryantr)
A
A
A

JAKARTA - Teuku Ryan mengaku masih belum memiliki pasangan, meski sudah resmi bercerai dari Ria Ricis. Bukan hanya sekedar tak punya kekasih, Ryan juga mengaku masih belum kepikiran untuk menjalin hubungan dan membangun rumah tangga baru, pascacerai.

"Waduh pacarnya aja belum ada, gimana mau nikah," ujar Teuku Ryan, dikutip dari YouTube Mantra Room, Minggu (25/8/2024).

Sampai saat ini, bapak satu anak itu mengaku masih menikmati kehidupannya sebagai seorang duda. Dia juga mengaku enggan mendahului kehendak Tuhan terkait jodoh.

Sebagai orang yang sempat gagal berumah tangga, Rian berharap agar dirinya bisa lebih baik dalam menjalani kehidupan barunya.
 

Teuku Ryan
Teuku Ryan Bantah Sudah Punya Pacar usai Resmi Bercerai dari Ria Ricis (foto: Instagram/teukuryantr)

"Belum lah, saya harus jalanin saat ini dulu," ungkapnya.

"Kita enggak boleh memaksa, enggak boleh melewati kehendak yang Allah tentukan. Jadi jalan aja semoga ke depan bisa menjadi lebih baiklah untuk jalan hidupnya," ujar Teuku Ryan.

Sampai saat ini, Ryan mengaku masih belum dekat dengan perempuan manapun. Namun, Ryan tak memungkiri jika dia memiliki beberapa teman perempuan.

"Belum ada memang, semuanya teman, enggak ada pakai perasaan-perasaan atau apa," ungkapnya.

 

