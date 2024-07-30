Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Klarifikasi Ria Ricis yang Disebut Batasi Pertemuan Teuku Ryan dan Moana

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |10:02 WIB
Klarifikasi Ria Ricis yang Disebut Batasi Pertemuan Teuku Ryan dan Moana
JAKARTA - Perseteruan mantan pasangan suami istri, Ria Ricis dan Teuku Ryan belum juga usai. Saat perayaan ulang tahun buah hati mereka, Moana, yang-2 pada Jumat (26/7/2024) lalu, Ryan nampak tak hadir. 

Teuku Ryan menyebut dirinya tidak diberi kesempatan oleh Ria Ricis untuk bertemu Moana di hari ulang tahunnya. Padahal Ryan mengaku dirinya sudah menyiapkan kado spesial.

Melalui postingannya di Instagram Story, Ria Ricis membantah pernyataan Ryan tersebut. Dia menjelaskan tidak pernah melarang Ryan bertemu Moana, hanya saja di momen ulang tahun anak mereka, Ricis mengubah jadwal pertemuan Ryan dan Moana. 

Klarifikasi Ria Ricis yang Disebut Batasi Pertemuan Teuku Ryan dan Moana
“Baru tahu ada pernyataan ini. Jadwal ketemu anak sudah diubah. Sama ibu weekend dan papanya weekdays. Tapi enggak dijemput-jemput," ujar Ria Ricis, seperti dikutip dari Instagram @lambe_danu, Selasa (30/7/2024). 

Dalam klarifikasi tersebut, Ria Ricis membongkar kebiasaan Ryan yang malas mengantar-jemput Moana ketika pergantian jadwal pertemuan.

"Hak asuh di ibunya, terus tiba-tiba bapaknya buat pernyataan seolah aku membatasi. Padahal sebelumnya bapaknya yang enggak jemput-jemput," tambah Ria Ricis.

Bahkan, lanjut Ricis, Ryan sempat berniat menggunakan jasa ojek online untuk mengantar-jemput Moana. Hal itu membuat Ria Ricis harus mempekerjakan seorang supir tambahan yang bertugas mengantar-jemput Moana.

"Moana pernah mau di-gojek-in sama bapaknya karena bapaknya enggak mau antar dia ke Kebagusan. Akhirnya ibunya cari satu driver lagi untuk Moana. Ibunya enggak tega kalau Moana harus naik ojek, tapi bapaknya setega itu biarin anak naik ojek di saat di dalam posisi berkecukupan," terang Ria Ricis.

 

