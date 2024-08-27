Teuku Ryan Santai Cari Pasangan Usai Cerai dari Ria Ricis

Teuku Ryan Bantah Sudah Punya Pacar Usai Cerai dari Ria Ricis (Foto: IG Teuku Ryan)

JAKARTA - Teuku Ryan membantah bahwa dirinya sudah memiliki pacar baru pasca bercerai dengan Ria Ricis.

Pengakuan itu diungkapkan Teuku Ryan, menanggapi perihal isu dirinya tengah dekat dengan seorang perempuan.

"Waduh, pacarnya saja belum ada," kata Teuku Ryan dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Selasa (27/8/2024).

Pria yang akrab disapa Ryan ini mengaku tidak ingin terlalu memaksa buru-buru memiliki pasangan baru.

"Jadi kayak belum lah, gak boleh memaksa gak boleh melewati kehendak yang Allah tentukan jalani aja ke depannya. Semoga lebih baik," ujar Teuku Ryan.

Ryan juga memastikan bahwa semua perempuan yang dekat dengannya itu hanyalah teman.

"Belum ada (yang dekat) semuanya teman gak pake perasaan perasaan atau apa calon juga belum calon," jelas Teuku Ryan.