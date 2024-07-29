Beberkan Pembagian Jatah Bareng Moana, Ria Ricis: Bapaknya Weekdays, Ibunya Weekend

JAKARTA - Ria Ricis angkat bicara terkait pengakuan mantan suaminya, Teuku Ryan, yang mengaku tak bisa merayakan momen ulang tahun kedua putrinya, Cut Raifa Aramoana. Kepada awak media, Ryan mengaku tak diberi kesempatan oleh Ricis untuk menemui sang putri di hari ulang tahunnya.

Padahal, pembagian momen kebersamaan mereka sudah jelas. Ria Ricis di akhir pekan, sedangkan Teuku Ryan di hari kerja.

Merasa tak terima, seolah memberikan batasan pada Ryan untuk bisa menemui sang anak, Ricis pun angkat bicara. Bahkan dia menyebut jika pembagian 'jatah' kebersamaannya dengan Moana telah diatur sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak mendapatkan porsi yang sama.

Beberkan Pembagian 'Jatah' Bareng Moana, Ria Ricis: Bapaknya Weekdays, Ibunya Weekend (Foto: Instagram)

"Baru tahu ada pernyataan ini. Sebelum aku masuk RS, 2 minggu sebelumnya. Jadwal ketemu anak sudah diubah. Sama ibu weekend dan papanya weekdays. Tapi nggak dijemput-jemput hehe.. Begitu akun masuk RS, netizen menanyakan keberadaan bapaknya. Akhirnya baru dijemput Selasa," ungkap Ria Ricis dalam akun Instagram Storynya baru-baru ini.

"Selasa-Kamis pas 3/4 aku 4 hari bapaknya 3 hari. Hak asuh di ibunya. Terus tiba-tiba bapaknya buat pernyataan seolah aku membatasi padahal sebelum-sebelumnya bapaknya yang nggak jemput-jemput hehe," sambungnya.

Sementara itu, demi Moana, Ricis pun mengaku sengaja mempekerjakan sopir baru untuk mengantar jemput putrinya, ketika dia memiliki pekerjaan dan tak sempat menjemput. Hal itu dilakukan lantaran sebelumnya, Teuku Ryan sempat ingin mengantar putrinya menggunakan taksi online lantaran enggan mengembalikan sang putri ke kediaman sang mantan istri.

"Moana pernah mau digojekin sama bapaknya karena bapaknya nggak mau antar dia ke Kebagusan. Akhirnya ibunya cari satu driver lagi untuk Moana," bebernya.

"Ibunya nggak tega kalau Moana harus naik Gojek, tapi bapaknya? Setega itu biarin anak naik Gojek disaat dia dalam posisi berkecukupan," tambahnya.