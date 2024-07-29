Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Beberkan Pembagian Jatah Bareng Moana, Ria Ricis: Bapaknya Weekdays, Ibunya Weekend

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |20:45 WIB
Beberkan Pembagian <i>Jatah</i> Bareng Moana, Ria Ricis: Bapaknya Weekdays, Ibunya Weekend
Beberkan Pembagian 'Jatah' Bareng Moana, Ria Ricis: Bapaknya Weekdays, Ibunya Weekend (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ria Ricis angkat bicara terkait pengakuan mantan suaminya, Teuku Ryan, yang mengaku tak bisa merayakan momen ulang tahun kedua putrinya, Cut Raifa Aramoana. Kepada awak media, Ryan mengaku tak diberi kesempatan oleh Ricis untuk menemui sang putri di hari ulang tahunnya.

Padahal, pembagian momen kebersamaan mereka sudah jelas. Ria Ricis di akhir pekan, sedangkan Teuku Ryan di hari kerja.

Merasa tak terima, seolah memberikan batasan pada Ryan untuk bisa menemui sang anak, Ricis pun angkat bicara. Bahkan dia menyebut jika pembagian 'jatah' kebersamaannya dengan Moana telah diatur sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak mendapatkan porsi yang sama.

Beberkan Pembagian 'Jatah' Bareng Moana, Ria Ricis: Bapaknya Weekdays, Ibunya Weekend (Foto: Instagram)

"Baru tahu ada pernyataan ini. Sebelum aku masuk RS, 2 minggu sebelumnya. Jadwal ketemu anak sudah diubah. Sama ibu weekend dan papanya weekdays. Tapi nggak dijemput-jemput hehe.. Begitu akun masuk RS, netizen menanyakan keberadaan bapaknya. Akhirnya baru dijemput Selasa," ungkap Ria Ricis dalam akun Instagram Storynya baru-baru ini.

"Selasa-Kamis pas 3/4 aku 4 hari bapaknya 3 hari. Hak asuh di ibunya. Terus tiba-tiba bapaknya buat pernyataan seolah aku membatasi padahal sebelum-sebelumnya bapaknya yang nggak jemput-jemput hehe," sambungnya.

Sementara itu, demi Moana, Ricis pun mengaku sengaja mempekerjakan sopir baru untuk mengantar jemput putrinya, ketika dia memiliki pekerjaan dan tak sempat menjemput. Hal itu dilakukan lantaran sebelumnya, Teuku Ryan sempat ingin mengantar putrinya menggunakan taksi online lantaran enggan mengembalikan sang putri ke kediaman sang mantan istri.

"Moana pernah mau digojekin sama bapaknya karena bapaknya nggak mau antar dia ke Kebagusan. Akhirnya ibunya cari satu driver lagi untuk Moana," bebernya.

"Ibunya nggak tega kalau Moana harus naik Gojek, tapi bapaknya? Setega itu biarin anak naik Gojek disaat dia dalam posisi berkecukupan," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/33/3055105/teuku_ryan-7hrN_large.jpg
Teuku Ryan Masih Kepikiran Anak hingga Menolak untuk Buru-Buru Menikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/33/3054867/teuku_ryan-JFx7_large.jpg
Teuku Ryan Santai Cari Pasangan Usai Cerai dari Ria Ricis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/33/3054617/teuku_ryan-0Abz_large.jpg
Teuku Ryan Bantah Sudah Punya Pacar usai Resmi Bercerai dari Ria Ricis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/33/3044446/teuku_ryan-x54I_large.jpg
Teuku Ryan Dihujat soal Warna Rambut saat Rayakan Ultah Moana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/33/3041506/teuku_ryan-FCqw_large.jpg
Teuku Ryan Tantang Ria Ricis Sumpah Alquran Usai Disebut Suka ke Klub Selama Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/33/3040539/teuku_ryan-roz0_large.jpg
Teuku Ryan Pasrah Tak Bisa Rayakan Ultah Anak Secara Langsung
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement