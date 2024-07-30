Advertisement
Ria Ricis Bongkar Sikap Teuku Ryan yang Malas Antarkan Anak, Malah Dititipkan Ojek Online

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |09:39 WIB
JAKARTA - Hubungan Ria Ricis dan Teuku Ryan kembali memanas, setelah acara ulang tahun anak semata wayang mereka Cut Raifa Aramoana alias Moana, yang ke-2. 

Kemarahan Ria Ricis memuncak usai terkesan membatasi mantan suaminya bertemu anak. Sebelumnya Teuku Ryan bersedih karena tidak bisa merayakan hari ulang tahun Moana secara langsung pada Jumat (26/7/2024), karena pada Kamis Moana sudah dijemput. 

Tak tinggal diam, Ricis pun membongkar sikap Teuku Ryan yang dianggap tidak bertanggung jawab atas sang anak.

Teuku Ryan disebut malas untuk mengantar jemput Moana, bahkan Ria Ricis mengaku sampai menambah sopir untuk bertugas mengantar-jemput Moana.

"Bahkan aku sampai nambah driver untuk anter Moana kesana kemari kalau aku lagi kerja. Harusnya?" tulis Ria Ricis di Instagram story. 

Adik Oki Setiana Dewi geleng-geleng dengan sikap Teuku Ryan yang tega mengantarkan anaknya menggunakan jasa ojek online. 

"Moana pernah mau di-gojek-in sama bapaknya karena bapaknya enggak mau antar dia ke Kebagusan," kata Ria Ricis.

 

