Sinopsis Film The Fast and the Furious Tokyo Drift

The Fast and the Furious: Tokyo Drift adalah sebuah film aksi tahun 2006 yang disutradarai oleh Justin Lin dan ditulis oleh Chris Morgan.

FIlm ini menceritakan Sean Boswell (Black), seorang penggemar mobil yang dikirim untuk tinggal di Tokyo bersama ayahnya yang terasing, dan menemukan pelipur lara dengan menjelajahi komunitas drifting di kota tersebut.

FIlm ini menceritakan Sean Boswell (Black), seorang penggemar mobil yang dikirim untuk tinggal di Tokyo bersama ayahnya yang terasing, dan menemukan pelipur lara dengan menjelajahi komunitas drifting di kota tersebut.

Fast and the Furious: Tokyo Drift memperoleh peringkat persetujuan 37% di Rotten Tomatoes berdasarkan ulasan dari 142 kritikus; peringkat rata-rata adalah 5/10.

Di Oro Valley, Arizona, seorang siswa nakal bernama Sean Boswell balapan dengan teman sekelasnya, Clay, menggunakan mobil masing-masing, yaitu Chevy Monte Carlo 1971 dan Dodge Viper SRT-10 2003, hingga mereka saling bertabrakan dan mengalami kecelakaan.

Keluarga kaya Clay membantunya lolos dari hukuman, sementara Sean dikirim untuk tinggal bersama ayahnya, seorang letnan Angkatan Laut AS yang bertugas di Tokyo, untuk menghindari hukuman penjara karena ia merupakan pelanggar berulang. Di Tokyo, Sean berteman dengan Twinkie, seorang anak militer, yang memperkenalkannya pada balapan drift.

Saat pergi ke pertemuan mobil bawah tanah dengan Volkswagen Touran 2005 milik Twinkie, Sean bertemu dengan Takashi, Raja Drift (DK), dan berseteru dengannya karena pacar Takashi, Neela. Sean setuju untuk balapan dengan Takashi menggunakan Nissan Fairlady Z33 milik Takashi, dengan mobil Silvia S15 Spec-S yang dipinjamkan oleh Han Lue, seorang mantan pembalap drift. Karena belum berpengalaman dalam drifting, Sean menghancurkan Silvia dan kalah.

Untuk membayar utangnya, Sean setuju untuk bekerja pada Han. Han mulai mengajarkan balapan drift kepada Sean, yang ia sebut sebagai satu-satunya orang yang pernah berani melawan Takashi, yang terhubung dengan yakuza melalui pamannya, Kamata. Sean menguasai seni drifting dengan berlatih menggunakan Mitsubishi Lancer Evo IX 2006, dan mendapatkan lebih banyak rasa hormat setelah mengalahkan letnan Takashi, Morimoto. Han dan Sean menjadi teman.

Sean akhirnya mengajak Neela kencan; Neela menjelaskan bahwa setelah ibunya meninggal, ia tinggal bersama nenek Takashi. Takashi yang marah menyerang Sean keesokan harinya, memintanya untuk menjauhi Neela. Neela meninggalkan Takashi dan pindah bersama Sean dan Han.

Setelah Kamata menegur Takashi karena membiarkan Han mencuri darinya, Takashi dan Morimoto menghadapi Han, Sean, dan Neela, yang melarikan diri setelah Twinkie menciptakan gangguan. Takashi dan Morimoto mengejar mereka, dengan Morimoto mengalami kecelakaan, dan Han memberi Sean dan Neela waktu untuk melarikan diri. Pengejaran berakhir ketika Lancer Evo IX milik Sean dan Neela mengalami kecelakaan, sementara Veilside RX-7 1994 milik Han dihantam oleh Mercedes-Benz W140 S-Class sedan 1992 dan kemudian meledak.