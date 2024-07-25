Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Melly Goeslaw Ungkap Keunikan Series Just Wanna Say I Love U

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |17:25 WIB
Melly Goeslaw Ungkap Keunikan Series Just Wanna Say I Love U
Melly Goeslaw ungkap keunikan series Just Wanna Say I Love U. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Ada yang menarik dari Just Wanna Say I Love U, series terbaru Vision+ garapan Melly Goeslaw. Series itu menawarkan delapan episode dengan kisah berbeda yang diangkat dari lagu hits band Potret di era ‘90-an.

Melly Goeslaw mengaku, keunikan series itu terletak pada perpaduan berbagai tema cerita, dari persahabatan, keluarga, hingga romansa yang bikin baper. Belum lagi kehadiran para cast muda, seperti Zara Adhisty hingga Yasmin Napper.

“Saya bisa bilang, Just Wanna Say I Love ini seperti cocktail. Karena cerita dan genrenya campur-campur banget. Ada yang terang dan gelap. Meski mungkin penonton belum terbiasa, tapi konsep ini terobosan,” ujar Melly Goeslaw.

Melly Goeslaw ungkap keunikan series Just Wanna Say I Love You. (Foto: MNC Media)
Melly Goeslaw ungkap keunikan series Just Wanna Say I Love You. (Foto: MNC Media)

Vokalis band Potret itu kemudian mengungkapkan, episode favoritnya dalam series tersebut. “Kalau ditanya episode favorit sih Mak Comblang ya. Alasannya, karena saya main di situ,” tuturnya.

Namun Melly Goeslaw memastikan bahwa setiap episode dalam series garapannya itu memiliki keunikan dan pesan tersendiri. Karena itu, jangan ketinggalan untuk menontonnya di Vision+.

Pastikan Anda sudah mengunduh aplikasinya lewat Play Store dan App Store. Atau, Anda juga bisa mengakses www.visionplus.id. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

