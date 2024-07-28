Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Respons Laudya Cynthia Bella Usai Dikabarkan Jadi Istri Ketiga Ustaz Muhammad Nuzul Dzikri

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |20:10 WIB
Respons Laudya Cynthia Bella Usai Dikabarkan Jadi Istri Ketiga Ustaz Muhammad Nuzul Dzikri
Respons Laudya Cynthia Bella Usai Dikabarkan Jadi Istri Ketiga Ustaz Muhammad Nuzul Dzikri (Foto: Instagram/laudyacynthiabella)
JAKARTA - Laudya Cynthia Bella dikabarkan menjadi istri ketiga dari ustaz Muhammad Nuzul Dzikri. Namun kabar pernikahannya itu telah dipastikan merupakan hoax alias tidak benar.

Melalui salah satu sahabatnya, wanita yang akrab disapa Bella ini juga sudah menegaskan bahwa kabar yang beredar itu tidak benar, alias fitnah. Hal itu bahkan diungkapkan oleh salah satu sahabatnya yakni Kaditha Ayu di Instagram story.

Respons Laudya Cynthia Bella Usai Dikabarkan Jadi Istri Ketiga Ustaz Muhammad Nuzul Dzikri (Foto: Instagram/kadithaayuu)

Dalam Instagram story-nya, Kaditha Ayu memperlihatkan tangkapan layar percakapannya dengan orang terdekat Laudya Cynthia Bella. Dalam chat tersebut, orang terdekat Laudya Cynthia Bella yang tidak disebutkan namanya itu mengungkapkan respon dari wanita 36 tahun itu, usai dikabarkan jadi istri ketiga seorang ustaz.


Bahkan Bella pun sedih dengan berita yang beredar.

"Fitnah para banget sih, gw malem minggu abis dari rumah Bela loh kaa. Ka gw kirim ke Bela ya, boleh ga, Gw abis bahas ini sama Bela, Bela sedih loh," tulis pesan yang dibagikan Kaditha Ayu di Instagram @kadithaayuu, Minggu (28/7/2024).

 

