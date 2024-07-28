Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Laudya Cynthia Bella, Artis yang Dirumorkan Jadi Istri Ketiga Ustaz Nuzul Dzikri

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |16:29 WIB
Biodata dan Agama Laudya Cynthia Bella, Artis yang Dirumorkan Jadi Istri Ketiga Ustaz Nuzul Dzikri
Biodata dan agama Laudya Cynthia Bella (Foto: Instagram/laudyacynthiabella)
JAKARTA - Biodata dan agama Laudya Cynthia Bella ramai dicari seiring dengan kabar yang menyebut bahwa dirinya telah kembali menikah. Dikabarkan, wanita 36 tahun ini telah kembali menikah dengan seorang ustaz bernama Muhammad Nuzul Dzikri pada hari ini, Minggu (28/7/2024).

Menariknya, Bella disebut-sebut rela menerima pinangan dari ustaz yang sebelumnya sudah memiliki dua istri. Ya, bintang film Virgin ini disebut menerima pinangan untuk menjadi istri ketiga dari sang ustaz.

Berikut, biodata dan agama Laudya Cynthia Bella.

Biodata dan agama Laudya Cynthia Bella (Foto: Instagram/laudyacynthiabella)

Laudya Cynthia Bella merupakan seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Tak hanya piawai di dunia akting, wanita kelahiran Bandung, Jawa Barat, 24 Februari 1988 ini juga memiliki bakat bernyanyi dan tergabung dalam grup vokal Bukan Bintang Biasa (BBB), yang digagas oleh Melly Goeslaw.

Menganut agama Islam, Bella merupakan anak dari pasangan Busyamin dan Neni S yang berdarah Minangkabau-Sunda.

Bella sendiri mulai terjun ke dunia hiburan pada 2002 lewat ajang pemilihan model majalah Kawanku. Dia bahkan meraih juara kedua dalam ajang tersebut.

Setelahnya, Bella mulai mencoba peruntungannya di dunia akting dengan membintangi sinetron Senandung Masa Puber sebagai pemeran utama di 2003.

Puncak karier Bella terjadi saat dia membintangi film Virgin sebagai .. Bahkan penampilannya di film tersebut, membuat nama Bella masuk sebagai nominasi Pemeran Utama Wanita Terbaik Festival Film Indonesia 2005, dinobatkan menjadi Aktris Utama Terpuji Festival Film Bandung 2005, dan juga memenangkan kategori Most Favourite Rising Star di MTV Indonesia Movie Awards 2005.

 

