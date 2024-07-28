Laudya Cynthia Bella Dikabarkan Jadi Istri Ketiga Ustaz Muhammad Nuzul Dzikri

JAKARTA - Laudya Cynthia Bella dikabarkan menikah dengan Ustaz Muhammad Nuzul Dzikri pada hari ini, Minggu (28/72024). Bahkan kabarnya Laudya Cynthia Bella menerima pinangan sang ustaz sebagai istri ketiga.



Kabar soal pernikahan tersebut awalnya beredar luas di media sosial. Salah satunya akun Instagram @lambe_turah, yang membagikan beberapa postingan mengenai dugaan soal kebenaran kabar pernikahan Laudya Cynthia Bella dan ustaz Muhammad Nuzul Dzikri.



"Dan masyaAllah hari ini tersiar kabar bahwa LCB menikah dengan salah satu ustadz bermanhaj Salaf yakni Ustadz Nuzul Dzikri hafidzahullah," ujar akun Facebook Sulhidayah Syam yang dibagikan ulang Instagram @lambe_turah, Minggu (28/7/2024).

Laudya Cynthia Bella Dikabarkan Jadi Istri Ketiga Ustaz Muhammad Nuzul Dzikri (Foto: Instagram/lambe_turah)



Akun tersebut juga seolah menegaskan kebenaran terkait kabar pernikahan perempuan yang akrab disapa Bella tersebut.



"Beritanya shahih in syaa allah," tambah Sulhidayah Syam.



Lalu di slide selanjutnya, adan netizen dengan akun Nurbaiti Damaik juga membenarkan Bella telah menikah dengan ustaz Muhammad Nuzul Dzikri.

"Masya Allah.. Kak Laudya Cynthia Bella menikah dengan ustad Nuzul Dzikri," kata akun tersebut.



Akun lainnya yakni @imammahdiadisastra memperlihatkan foto pelaminan yang diduga kuat merupakan pelaminan di pernikahan Laudya Cynthia Bella dan ustaz Nuzul Dzikri.



"Beberapa ust hadir dalam akad nikah ketiga Ust Nuzul dengan Laudya Cynthia Bella, mubarok A'laikum yaa Ustadz," tambah akun imammahdiadisastra.