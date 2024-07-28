Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Muncul Kabar Laudya Cynthia Bella Dinikahi Ustaz Nuzul Dzikri Hari Ini

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |15:57 WIB
Muncul Kabar Laudya Cynthia Bella Dinikahi Ustaz Nuzul Dzikri Hari Ini
Muncul Kabar Laudya Cynthia Bella Dinikahi Ustaz Nuzul Dzikri Hari Ini (Foto: Instagram/laudyacynthiabella)
JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari artis Laudya Cynthia Bella. Beredar rumor yang menyebut jika bintang film Virgin itu dinikahi oleh Ustaz Nuzul Dzikri pada hari ini, Minggu, 28 Juli 2024.

Kabar tersebut dibagikan oleh seseorang netizen di TikTok lengkap dengan screenshot sebuah akun Facebook yang mengucapkan selamat atas pernikahan mereka.

Muncul Kabar Laudya Cynthia Bella Dinikahi Ustaz Nurul Dzikri Hari Ini (Foto: TikTok)

"Maa Syaa Allah... pagi ini Ahad, 28 Juli 2024 dibikin kaget baca postingan orang-orang, katanya Ustaz Nuzul Dzikri, Lc menikahi artis cantik Laudya Cynthia Bella...," bunyi postingan yang beredar di media sosial.

"Baarakallahu Lakaa Wa Baraka 'alayka Wajama'a Bainna Kuma Fii Khoir," sambungnya.

Sayangnya, belum diketahui pasti kebenaran soal kabar tersebut. Bahkan sampai saat ini, Okezone masih mencari tahu terkait kebenaran informasi yang beredar luas di Facebook.

Namun apabila kabar tersebut benar, artinya Laudya Cynthia Bella merupakan istri ketiga dari sang Ustaz.

Netizen pun mulai ramai mengomentari unggahan tersebut dengan bertanya-tanya soal kebenarannya. Namun ada pula yang memberikan ucapan selamat pada Bella dan Ustaz Nuzul Dzikri.

 

