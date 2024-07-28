Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perjalanan Cinta Laudya Cynthia Bella yang Sempat Diisukan Jadi Istri Ketiga Ustaz Nuzul Dzikri

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |18:25 WIB
Perjalanan Cinta Laudya Cynthia Bella yang Sempat Diisukan Jadi Istri Ketiga Ustaz Nuzul Dzikri
Perjalanan Cinta Laudya Cynthia Bella yang Sempat Diisukan Jadi Istri Ketiga Ustaz Nuzul Dzikri (Foto: Instagram/laudyacynthiabella)
JAKARTA - Lama tak terdengar kabarnya, Laudya Cynthia Bella datang dengan kabar mengejutkan. Wanita 36 tahun ini mendadak diisukan menjadi istri ketiga dari Ustaz Muhammad Nuzul Dzikri dan menikah pada hari ini, Minggu (28/7/2024). 


Kabar pernikahan Laudya Cynthia Bella ini beredar pertama kali di media sosial Facebook. Bahkan kabar tersebut juga sempat direpost oleh akun Instagram @lambe_turah, yang membagikan beberapa postingan mengenai kabar pernikahan Laudya Cynthia Bella dengan Ustaz Muhammad Nuzul Dzikri.

"Dan masyaAllah hari ini tersiar kabar bahwa LCB menikah dengan salah satu ustadz bermanhaj Salaf yakni Ustadz Nuzul Dzikri hafidzahullah," ujar akun Facebook Sulhidayah Syam yang dibagikan ulang Instagram @lambe_turah, Minggu (28/7/2024).

Kabar pernikahan sang artis dengan Ustaz Muhammad Nuzul Dzikri tentu saja menggemparkan publik. Pasalnya setelah bercerai dari Engku Emran dia memilih menutup rapat kehidupan pribadinya.

Perjalanan Cinta Laudya Cynthia Bella yang Sempat Diisukan Jadi Istri Ketiga Ustaz Nuzul Dzikri (Foto: Instagram/laudyacynthiabella)

Namun, baru-baru ini pemilik akun Sulhidayah Syam tampak memberikan klarifikasinya. Bahkan dia menegaskan jika informasi yang diberikannya pagi tadi adalah hoax.

Perjalanan Cinta Laudya Cynthia Bella


1. Pacaran dengan Raffi Ahmad



Laudya Cynthia Bella dan Raffi Ahmad pernah menjalin hubungan asmara saat mereka duduk di bangku SMA. Kisah cinta keduanya menjadi sorotan, sebab kala itu karier keduanya juga sedang bersinar.

Namun tak lama menjalin hubungan, Raffi Ahmad dan Laudya Cynthia Bella mengakhiri hubungannya. Messi sudah putus, namun keduanya masih memiliki hubungan baik.
 

2. Berpacaran dengan Chicco Jerikho
 

Setelah putus dari Raffi Ahmad, diketahui Bella menjalin hubungan dengan Chicco Jerikho. Keduanya diketahui berpacaran selama lima tahun dan kerap membagikan momen mesra di depan publik.

Sayangnya, hubungan mereka kandas, salah satu alasannya karena perbedaan agama.
 

3. Sempat gagal menikah
 

Pada 2017, Bella sempat bertunangan dengan Afifuddin Suhaeli Kalla alias Afif Kalla. Pertunangan Bella dengan Afif Kalla dihadiri oleh sahabat dan sejumlah rekan artis.

Namun tak lama kemudian, diketahui Bella dan Afif gagal melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Bella gagal dipersunting oleh keponakan dari Jusuf Kalla itu.

 

