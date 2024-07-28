Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Lesti Kejora Banyak Termenung, Rizky Billar Salahkan El Rumi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |18:45 WIB
Anak Lesti Kejora Banyak Termenung, Rizky Billar Salahkan El Rumi
Anak Lesti Kejora Banyak Termenung, Rizky Billar Salahkan El Rumi (foto: Instagram/rizkybillar)
A
A
A

JAKARTA - Rizky Billar menyalahkan El Rumi atas perilaku aneh sang putra, Muhammad Levian Al Fatih Billar belakangan ini. Diakui Billar, Baby L belakangan sering kali termenung dan diduga lantaran ulah putra Maia Estianty dan Ahmad Dhani itu.

"Woi @elelrumi pantesan dari kemaren abang @levianbillar kebanyakan termenung.. Kamu ternyata penyebabnya!," kata Rizky Billar di kolom komentar Instagram.

Anak Lesti Kejora Banyak Termenung, Rizky Billar Salahkan El Rumi (foto: TikTok)

Bukan tanpa alasan, Billar mendadak menyalahkan putra Ahmad Dhani terkait perilaku sang putra. Pasalnya, baby L memang cukup mengidolakan sosok Syifa Hadju.

Sedangkan belakangan ini, kabar bahwa El Rumi dan Syifa menjalin hubungan asmara sedang santer terdengar.

Akibatnya, Billar pun menyalahkan El sebagai penyebab anaknya belakangan sering termenung. Apalagi, baby L sering kali mengatakan bahwa Syifa Hadju adalah kekasihnya.

Melihat tulisan Billar di Instagram terkait kondisi putranya pasca-kemunculan kabar El Rumi dan Syifa Hadju pacaran, langsung dibanjiri komentar netizen.

"Seperti doa bunda Lesti, semoga jodohnya Syifa abang L, ternyata L jumbo" ujar yurra***.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/33/3063346/rizky_billar-yFml_large.jpg
Rizky Billar Akui Oleng saat Rasakan Gempa Sukabumi 5,3 Magnitudo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/612/3063372/rizky_billar-Q038_large.jpg
Rizky Billar Ngaku Oleng saat di Kamar Mandi, Imbas Gempa Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060439/rizky_billar-NPJA_large.jpg
Rizky Billar Ngamuk, Anaknya Disebut Tukang Pukul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/33/3054115/rizky_billar-eApx_large.jpg
Suara Rizky Billar Panen Ejekan Usai Nyanyi Bareng Aldi Taher dan Giring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/33/3047001/rizky_billar_dan_baby_l-Sie8_large.jpg
Rizky Billar Kena Denda Rp1,2 Juta Gara-Gara Anak Coret Seprei Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/194/3045692/rizky_billar_dan_lesti_kejora-8ix5_large.jpg
Gaya Rizky Billar di Acara Ulang Tahun Lesti Kejora, Pakai Seharga Rp23 Juta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement