Anak Lesti Kejora Banyak Termenung, Rizky Billar Salahkan El Rumi

JAKARTA - Rizky Billar menyalahkan El Rumi atas perilaku aneh sang putra, Muhammad Levian Al Fatih Billar belakangan ini. Diakui Billar, Baby L belakangan sering kali termenung dan diduga lantaran ulah putra Maia Estianty dan Ahmad Dhani itu.

"Woi @elelrumi pantesan dari kemaren abang @levianbillar kebanyakan termenung.. Kamu ternyata penyebabnya!," kata Rizky Billar di kolom komentar Instagram.

Anak Lesti Kejora Banyak Termenung, Rizky Billar Salahkan El Rumi (foto: TikTok)

Bukan tanpa alasan, Billar mendadak menyalahkan putra Ahmad Dhani terkait perilaku sang putra. Pasalnya, baby L memang cukup mengidolakan sosok Syifa Hadju.

Sedangkan belakangan ini, kabar bahwa El Rumi dan Syifa menjalin hubungan asmara sedang santer terdengar.

Akibatnya, Billar pun menyalahkan El sebagai penyebab anaknya belakangan sering termenung. Apalagi, baby L sering kali mengatakan bahwa Syifa Hadju adalah kekasihnya.

Melihat tulisan Billar di Instagram terkait kondisi putranya pasca-kemunculan kabar El Rumi dan Syifa Hadju pacaran, langsung dibanjiri komentar netizen.

"Seperti doa bunda Lesti, semoga jodohnya Syifa abang L, ternyata L jumbo" ujar yurra***.