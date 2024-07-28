Thariq Halilintar Ikut Kawal Hubungan El Rumi dan Syifa Hadju Sampai Halal

JAKARTA - El Rumi dan Syifa Hadju menjadi perhatian saat hadir di resepsi pernikahan Thariq-Aaliyah. Kehadiran mereka bahkan langsung menjadi trending topic di media sosial.



Diketahui, sosok perempuan yang dibawa El Rumi ke nikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid memang cukup dinantikan. Sebab, Maia Estianty, sempat memberikan bocoran bahwa perempuan yang dibawa putranya di nikahan Thariq dan Aaliyah, merupakan pacar baru El Rumi.



Rupanya, perempuan tersebut adalah Syifa Hadju, yang selama ini diperkirakan oleh netizen.

Thariq Halilintar Ikut Kawal Hubungan El Rumi dan Syifa Hadju Sampai Halal (Foto: Instagram)



Alhasil hubungan El Rumi dan Syifa Hadju pun banyak mendapat dukungan. Tak terkecuali dari sang pengantin, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid.



Hal itu terlihat dari unggahan terbaru El Rumi di Instagram. Dalam unggahan itu, putra kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu membagikan momen saat menjadi groomsmen di nikahan Thariq.



"Grooms On Duty," tulis El Rumi di Instagram @elelrumi, Sabtu, 27 Juli 2024.



Sayangnya, di antara foto yang dibagikan tidak nampak foto kebersamaannya dengan Syifa Hadju. Meski begitu netizen dan teman-teman El Rumi tetap antusias membahas soal kedekatan dua insan tersebut.



"Kami pasukan Cipeel siap mengawal sampai jadi," tulis Thariq Halilintar di kolom komentar.



"+1 nya mana?" tambah Aaliyah Massaid.