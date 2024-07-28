Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thariq Halilintar Ikut Kawal Hubungan El Rumi dan Syifa Hadju Sampai Halal

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |13:45 WIB
Thariq Halilintar Ikut Kawal Hubungan El Rumi dan Syifa Hadju Sampai Halal
Thariq Halilintar Ikut Kawal Hubungan El Rumi dan Syifa Hadju Sampai Halal (Foto: Instagram/elelrumi)
A
A
A

JAKARTA - El Rumi dan Syifa Hadju menjadi perhatian saat hadir di resepsi pernikahan Thariq-Aaliyah. Kehadiran mereka bahkan langsung menjadi trending topic di media sosial.


Diketahui, sosok perempuan yang dibawa El Rumi ke nikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid memang cukup dinantikan. Sebab, Maia Estianty, sempat memberikan bocoran bahwa perempuan yang dibawa putranya di nikahan Thariq dan Aaliyah, merupakan pacar baru El Rumi.

Rupanya, perempuan tersebut adalah Syifa Hadju, yang selama ini diperkirakan oleh netizen.

Thariq Halilintar Ikut Kawal Hubungan El Rumi dan Syifa Hadju Sampai Halal (Foto: Instagram)


Alhasil hubungan El Rumi dan Syifa Hadju pun banyak mendapat dukungan. Tak terkecuali dari sang pengantin, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid.

Hal itu terlihat dari unggahan terbaru El Rumi di Instagram. Dalam unggahan itu, putra kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu membagikan momen saat menjadi groomsmen di nikahan Thariq.

"Grooms On Duty," tulis El Rumi di Instagram @elelrumi, Sabtu, 27 Juli 2024.


Sayangnya, di antara foto yang dibagikan tidak nampak foto kebersamaannya dengan Syifa Hadju. Meski begitu netizen dan teman-teman El Rumi tetap antusias membahas soal kedekatan dua insan tersebut.

"Kami pasukan Cipeel siap mengawal sampai jadi," tulis Thariq Halilintar di kolom komentar.

"+1 nya mana?" tambah Aaliyah Massaid.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175531/cincin_lamaran_syifa_hadju-aMCN_large.jpg
Ternyata, Ada Peran Irwan Mussry di Balik Cincin Lamaran El Rumi untuk Syifa Hadju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174965/el_rumi_dan_syifa_hadju-Eom3_large.jpg
El Rumi Lamar Syifa Hadju di Swiss, Deswita Maharani: Impian Semua Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174714/el_rumi_dan_syifa_hadju-zdqC_large.jpg
El Rumi Lamar Syifa Hadju, Thariq Halilintar: Happy Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174390/el_rumi-UpYH_large.jpg
El Rumi Pamer Foto Pakai Baju Adat Jawa, Rumor Pernikahan Mencuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161767/el_rumi-Wiax_large.jpg
Kemenangan 38 Detik El Rumi Atas Jefri Nichol di Ring Superstar Knockout
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155187/el_rumi_dan_syifa_hadju-BFSI_large.jpg
Dapat Restu dari Syifa Hadju, El Rumi Makin Semangat Jelang Tinju Lawan Jefri Nichol
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement