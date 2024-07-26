El Rumi dan Syifa Hadju Terciduk Duduk Sebelahan di Resepsi Aaliyah-Thariq, Netizen Heboh

JAKARTA - Kehadiran El Rumi dan Syifa Hadju dalam acara resepsi Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid hari ini, Jumat (26/7/2024) mencuri perhatian publik. Pasalnya, beredar video di media sosial yang memperlihatkan keduanya duduk bersebelahan.



Bukan tanpa alasan, pasalnya belakangan ini sempat berhembus kencang isu bahwa keduanya menjalin kedekatan. Apalagi keduanya sempat berfoto bersama rekan artis lainnya saat datang ke sebuah kajian.



Dalam video yang dibagikan akun TikTok @nizyaanabelle tampak jelas El Rumi yang mengenakan baju seragam groomsmen duduk disebelah Syifa Hadju. Tak terlihat interaksi diantara keduanya karena video tersebut hanya direkam beberapa detik saja.

El Rumi dan Syifa Hadju Terciduk Duduk Sebelahan di Resepsi Aaliyah-Thariq, Netizen Heboh (Foto: TikTok)



Video keduanya duduk bersebelahan juga tak sengaja terekam dalam story Instagram Ashanty. Dalam video tersebut, sosok yang diduga El dan Syifa Hadju itu berada di meja yang berbeda dengan Ashanty. Mereka berada di bagian belakang meja Ashanty yang bersama cucunya, Ameena dan putranya, Arsya.



Dari video yang tersebar itu, netizen tampak menangkap ekspresi salah tingkah El Rumi yang mendadak menyadari dirinya dan Syifa Hadju tengah direkam. Beberapa netizen pun mengaku lega akhirnya menemukan momen kebersamaan mereka.



"El salting banget mukanya kaya gamau ketauan publik ga sih," tulis @ev**.



"El udah ketar ketir takut ada yang paparazi," tulis @dh**.

"Senenggg bgttt plss," tulis @sy**.



Sebab, ibunda El Rumi, Maia Estianty sempat memberikan bocoran mengenai sosok pujaan hati dari putranya. Wanita itu disebutnya akan mendampingi El Rumi menghadiri pernikahan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar.