Teuku Ryan Pasrah Tak Bisa Rayakan Ultah Anak Secara Langsung

Teuku Ryan Pasrah Tak Bisa Rayakan Ultah Anak Secara Langsung (Foto: Instagram/teukuryantr)

JAKARTA - Putri semata wayang Teuku Ryan, Cut Raifa Aramoana, baru saja berulang tahun yang ke-2 pada Jumat, 26 Juli 2024. Sayangnya di hari spesial itu, Ryan tak bisa ikut merayakan ulang tahun Moana secara langsung.

Padahal sehari sebelumnya Moana sedang bersamanya. Namun di malam harinya, Moana dijemput oleh sang mantan istri, Ria Ricis.

"Kemarin Kamis saya pikir malamnya bisa bareng sampai Jumat pagi ini," kata Teuku Ryan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Bintang film 'Perjalanan Pembuktian Cinta' ini mengaku sudah senang bisa menghabiskan waktu bersama sang putri. Namun ternyata Allah punya rencana lain.