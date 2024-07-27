Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Teuku Ryan Pasrah Tak Bisa Rayakan Ultah Anak Secara Langsung

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |07:45 WIB
Teuku Ryan Pasrah Tak Bisa Rayakan Ultah Anak Secara Langsung
Teuku Ryan Pasrah Tak Bisa Rayakan Ultah Anak Secara Langsung (Foto: Instagram/teukuryantr)
JAKARTA - Putri semata wayang Teuku Ryan, Cut Raifa Aramoana, baru saja berulang tahun yang ke-2 pada Jumat, 26 Juli 2024. Sayangnya di hari spesial itu, Ryan tak bisa ikut merayakan ulang tahun Moana secara langsung. 

Padahal sehari sebelumnya Moana sedang bersamanya. Namun di malam harinya, Moana dijemput oleh sang mantan istri, Ria Ricis.

Teuku Ryan Pasrah Tak Bisa Rayakan Ultah Anak Secara Langsung (Foto: Instagram/teukuryantr)

"Kemarin Kamis saya pikir malamnya bisa bareng sampai Jumat pagi ini," kata Teuku Ryan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Bintang film 'Perjalanan Pembuktian Cinta' ini mengaku sudah senang bisa menghabiskan waktu bersama sang putri. Namun ternyata Allah punya rencana lain.

1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
