Selamat, Susan Sameh Resmi Menikah dengan Khalid Atamimi

MALANG - Aktris Susan Sameh resmi menikah dengan Khalid Atamimi, pada Sabtu (27/7/2024). Kabar bahagia itu, diumumkan oleh sang aktris melalui unggahannya di Instagram.

Dalam foto unggahannya, Susan dan Khalid terlihat semringah dalam balutan busana pengantin serba putih. Mereka tersenyum bahagia sambil memamerkan buku nikah.

"Alhamdulilah SAH," ujar bintang film Pusaka tersebut dalam unggahannya di Instagram, pada Sabtu (27/7/2024).

Sayang, Susan Sameh tak mengungkap secara detail waktu akad nikah dan venue pernikahannya dengan Khalid Atamimi. Namun yang pasti pernikahan mereka digelar di Malang, Jawa Timur.

Momen ijab kabul dibagikan beberapa sahabat Susan di media sosial. Sebut saja Natasha Wilona, Jihane Almira, hingga Indah Permatasari. Mereka tampak membagikan foto dan video saat prosesi akad nikah berlangsung.