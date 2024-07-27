Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selamat, Susan Sameh Resmi Menikah dengan Khalid Atamimi

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |20:15 WIB
Selamat, Susan Sameh Resmi Menikah dengan Khalid Atamimi
Susan Sameh Resmi Menikah dengan Khalid Atamimi. (Foto: Instagram/@susansameeh)
A
A
A

MALANG - Aktris Susan Sameh resmi menikah dengan  Khalid Atamimi, pada Sabtu (27/7/2024). Kabar bahagia itu, diumumkan oleh sang aktris melalui unggahannya di Instagram.

Dalam foto unggahannya, Susan dan Khalid terlihat semringah dalam balutan busana pengantin serba putih. Mereka tersenyum bahagia sambil memamerkan buku nikah. 

"Alhamdulilah SAH," ujar bintang film Pusaka tersebut dalam unggahannya di Instagram, pada Sabtu (27/7/2024).

Sayang, Susan Sameh tak mengungkap secara detail waktu akad nikah dan venue pernikahannya dengan Khalid Atamimi. Namun yang pasti pernikahan mereka digelar di Malang, Jawa Timur.

Momen ijab kabul dibagikan beberapa sahabat Susan di media sosial. Sebut saja Natasha Wilona, Jihane Almira, hingga Indah Permatasari. Mereka tampak membagikan foto dan video saat prosesi akad nikah berlangsung.

