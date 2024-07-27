Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

SPECIAL REPORT: Perjalanan Singkat Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Menuju Pelaminan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |12:08 WIB
SPECIAL REPORT: Perjalanan Singkat Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Menuju Pelaminan
SPECIAL REPORT Perjalanan Singkat Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Menuju Pelaminan. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid akhirnya melabuhkan cinta mereka di pernikahan, pada 26 Juli 2024. Akad dan resepsi pernikahan digelar mewah dan meriah di Hotel Raffles, Jakarta Selatan.

Prosesi akad nikah digelar dalam nuansa tradisional Jawa dengan dominasi warna putih. Aaliyah tampil cantik dalam balutan kebaya putih dengan sanggul dan paes khas Jawa. Sementara Thariq terlihat gagah dengan beskap putihnya.

Untuk meminang putri almarhum Adjie Massaid itu, Thariq menyerahkan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp26.072.024. Jika diperhatian dengan detail, besaran itu melambangkan tanggal pernikahan mereka. 

Thariq Halilintar kepada awak media mengaku, saat sempat bingung mau memberikan mahar apa untuk sang istri. Pasalnya, Aaliyah Massaid tidak meminta apa-apa darinya.

“Iya sempat bingung mau kasih mahar apa karena dia enggak minta apa-apa. Akhirnya kita sepakat uang sesuai tanggal pernikahan saja. Akhirnya, lahirlah maskawin Rp26.072.024 itu,” katanya kepada awak media, pada 26 Juli 2024.

Tak sekadar bertabur bintang, pernikahan Thariq dan Aaliyah juga dihadiri pejabat negara hingga politisi. Bahkan Presiden Joko Widodo dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo jadi bertindak sebagai saksi nikah kedua mempelai.

Politisi lainnya yang hadir di hadir di resepsi pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid adalah Megawati Soekarno Putri dan putrinya, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Zulkifli Hasan.

SPECIAL REPORT Perjalanan Singkat Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Menuju Pelaminan. (Foto: Okezone)
SPECIAL REPORT Perjalanan Singkat Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Menuju Pelaminan. (Foto: Okezone)

Tangis Haru Reza Artamevia

Sebelum prosesi ijab kabul, Aaliyah Massaid sempat membuat tamu undangan terharu saat meminta izin kepada sang ibu, Reza Artamevia, untuk menikah. Momen itu juga berhasil membuat sang diva R&B menangis haru.

“Untuk ibu tersayang, banyak kesalahan dan dosa yang Aaliyah perbuat kepada ibu. Karena itu, Aaliyah memohon maaf,” ujar perempuan 22 tahun tersebut.

Permohonan maaf putri bungsunya tersebut sukses membuat Aaliyah menangis. “Ini tangis bahagia. Ibu berdoa agar Aaliyah dan Bang Thariq menjadi keluarga bahagia lahir dan batin,” kata Reza Artamevia.

Sang penyanyi pun menaikkan doa agar rumah tangga putrinya bisa dikaruniai anak-anak yang saleh. “Ibu ikhlas sayang. Aaliyah, bahagia lahir dan batin ya. Aku sangat mencintaimu,” katanya menambahkan.

 

