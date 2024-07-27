Thariq dan Aaliyah Dikritik Imbas Jadikan Presiden Jokowi Saksi Pernikahan, Reza Artamevia: Itu Rezeki Mereka

Kata Reza Artamevia terkait Kehadiran Presiden Jokowi di Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid. (Foto: Instagram/@thariqhalilintar)

JAKARTA - Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid resmi menjadi suami istri setelah menggelar akad dan resepsi pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, pada 26 Juli 2024.

Presiden Joko Widodo dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bahkan bertindak sebagai saksi pernikahan kedua mempelai. Namun hal itu justru memicu perdebatan publik hingga membuat Thariq dan Aaliyah dikritik publik.

Netizen menilai, baik Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid, bukanlah pejabat negara yang hajatannya perlu dihadiri seorang presiden. Nyinyiran netizen itu kemudian ditanggapi oleh Reza Artamevia, ibu Aaliyah Massaid.

Sang diva menilai, kehadiran Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana merupakan rezeki untuk putrinya dan sang menantu.

Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid. (Foto: Instagram/@thariqhalilintar)

“Begini ya, ini kan pernikahan mereka. Thoriq dan Aaliyah yang mengupayakan semuanya. Mereka juga yang punya koneksi. Ya kalau kemudian Presiden datang, alhamdulillah dong. Itu rezeki mereka,” katanya di Hotel Raffles, pada 26 Juli 2024.

Thariq Halilintar resmi meminang Aaliyah Massaid dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp26 juta yang melambangkan tanggal pernikahan mereka. Akad nikah digelar dalam adat Jawa dengan nuansa serba putih.

Masih di venue yang sama, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid kemudian menggelar resepsi pernikahan dalam adat Minangkabau bernuansa maroon. Resepsi itu dihadiri politikus hingga artis papan atas Tanah Air.*

(SIS)